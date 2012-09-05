احیای موقوفات مغفول مانده قائمشهر/ حضور 9 مازنی در جشنواره هنرهای تجسمی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام فتاح سوادکوهی با تاکید بر اینکه برای شناسایی و احیای موقوفات نیاز به همکاری و عزم همگانی است، گفت: انجام این امر بعنوان احیای امر دینی است .

سوادکوهی اظهار داشت: همکاری دهیاران , شوراهای اسلامی روستاها و مناطق شهری در شناساندن و معرفی املاک موقوفه متصرفی بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه حکومت رضاخان و محمدرضا خان بدترین دوران تاریخ وقف است، ادامه داد: در زمان رضا شاه , کشور انگلیس با آگاهی از اینکه سرمایه دینی علمای کشورمان وقف است برای مقابله با این امر سند زدن موقوفات به نام شاه را به راه انداخت .

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای قائمشهر و جویبار گفت: بدین صورت املاک و اراضی که توسط گذشتگان برای امورخیر وقف شد از دست رفت.

حضور 9 هنرمند مازنی در نوزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی

9 هنرمند مازندران در نوزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی در گلستان شرکت دارند.



در این جشنواره هنرمندانی از استانهای کشور و 21 کشور جهان به مدت چهار روز به رقابت می پردازند.



معصومه اسماعیلی(عکاسی)، رضا بسطامی(مجسمه سازی)،رقیه خلیلی(نگارگری)،زینب مهدوی(پوستر)،الهام شیرزاد(نقاشی)،سید مرتضی جعفری(خوشنویسی)،فتانه آقاجانی(تصویرسازی)،سعید دیده ور(طراحی)ومحمد مهدی اسکندری(کاریکاتور)هنرمنان مازندرانی هستندکه در این رویداد حضور دارند.



این جشنواره 14 تا 17 شهریور ماه سالجاری در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود و براساس تصمیات اتخاذ شده برای 5 سال آینده نیز این رویداد بین المللی در گلستان برگزار می شود.