ریشه و اصل ازدواج در بین جوانان فراموش شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمد جواهری ظهر چهارشنبه در جلسه‌ای که به مناسبت روز ملی ازدواج جوانان توسط اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه جوانان ما همیشه در حاشیه بوده و دیده نشدند، اظهار داشت: جوانان نسبت به اوضاع خود منتقد بوده اند اما ما نتوانسته‌ایم گوش شنوایی برای این انتقادات باشیم.

وی افزود: قبول داریم که با این جلسات نظری مشکلات ازدواج جوانان ما حل نمی‌شود اما فقر قانونی بر سر راه ازدواج را هم داریم.

مدیر کل ورزش و جوانان خواستار مدیریت واحد ورزش و جوانان در استان اصفهان شد و افزود: به زودی در صدد تحقق این امر در اصفهان هستیم.

وی ادامه داد: یکی از فاکتورهای مورد توجه دولت جوانان هستند، چرا که از زمان جنگ تاکنون مسائل زیادی رخ داده است که موجب بی اهمیتی به جوانان شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان گفت: بسیاری از مشکلات ازدواج به مسائل و اقتصادی و اجتماعی بر می گردد.

وی ادامه داد: ما دچار فقر فرهنگی در همه زمینه‌ها هستیم و در این مدت تمامی حرف‌های زدنی زده شده است اما ریشه و اصل رها شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان به نقش رسانه‌ها تاکید کرد و گفت: بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی بدون در نظر گرفتن تأثیر گذاری بر مخاطب در زمانی نامناسب برگزار می شود.

به گزارش مهر،در این جلسه نماینده برخی از دستگاه‌های اجرایی حضور داشتند که به ارائه نظرات خود در مورد راه کارهای ازدواج آسان پرداختند.