120 شرکت تعاونی در نهاوند راه اندازی شد

احمد توانا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری 15 شرکت تعاونی با 105 نفر عضو با 21 میلیون و 900 هزار ریال سرمایه ثبتی در زمینه های مختلف کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی در شهرستان نهاوند تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه فلسفه وجودی شرکت های تعاونی جمع آوری سرمایه های اندک افراد سرمایه گذار در قالب تعاونی و همکاری برای ایجاد ظرفیت کارهای بزرگ و مقرون به صرفه اقتصادی است، گفت: در اینصورت مردم ضمن همکاری با یکدیگر در عرصه های مختلف تولید و اقتصاد کشور قعال می شوند.

وی اظهار داشت: تأسیس شرکتهای تعاونی در حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی باعث رونق چرخه کار و تولید کشور میشود.

توانا با بیان اینکه با تجمع سرمایه های گوناگون در یک مرکز امکان انجام کارهای بزرگ اقتصادی وجود دارد، گفت: مردم باید در پویایی و تحرک و رونق صنعت و تولید سهیم باشند.

رئیس اداره کار نهاوند افزود: 32 شرکت تعاونی در زمینه های مختلف اقتصادی برای بهره گیری از تسهیلات توسعه کشاورزی با اعتبار 57 هزار و 500 میلیون ریال به بانکهای عامل معرفی شده اند که با راه اندازی آنها زمینه اشتغال 310 نفر فراهم خواهد شد.

وی افزود: 128 واحد مسکونی نیز از طریق شرکتهای تعاونی مسکن مهر در قالب دو پروژه تعاونی مسکن بسیج سپاه ناحیه نهاوند و فرهنگیان با پیشرفت 85 درصد در حال ساخت است که با احتساب واحدهای مسکونی تعاونی طلاب و مهر شاهد، این تعداد به 330 واحد افزایش می یابد.

وی در پایان از برگزاری 18 دوره آموزشی افراد برای تاسیس شرکتهای تعاونی در یک سال گذشته خبر داد و گفت: این کلاسها زیر نظر اداره تعاون و کار و امور اجتماعی تشکیل شده است.