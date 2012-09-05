رونمایی از شش جلد کتاب شهر و شهروند همزمان با کنگره شهدای تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب ها، روایت‌هایی از 42 شهید شهر تبریز در قالب ادبی است که با استفاده از اسناد و مدارک تدوین شده اند و در هر دفتر هفت شهید به مخاطبان معرفی می‌شوند در این مجموعه تلاش شده است شهدای گمنام و کمتر شناخته شده تبریز نام برده ‌شود.



"بهشتیان" و "مستان سرمست" نوشته لیلا میرزاییان‌فر، "میقات خوبان" و "نشر عشق" تالیف زهرا ملک‌پور، "فرشتگان زمین" و "غریبان آشنا" به قلم لیلا مهین حسینی عنوان‌های این آثارند.



در این آثار محور‌هایی مانند توصیه به حجاب، ایثار، از خود گذشتگی، احترام به والدین و اهمیت نماز از نگاه شهیدان گنجانده شده‌اند. تا دریچه ای به الگو سازی جوانان از آن صورت گیرد. این مجموعه همزمان با آیین کنگره شهدای تبریز در میان شهروندان توزیع خواهد شد.



تدارک تورهای تبریزگردی برای حافظان و قاریان قرآن



شهردار تبریز از برنامه‌ریزی این مجموعه برای راه‌اندازی و تدارک تورهای تبریزگردی ویژه قاریان ، حافظان کل و میهمانان شرکت‌کننده در چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان جهان خبر داد.



علیرضا نوین با اشاره به اهداف مدیریت شهری تبریز از برگزاری این طرح تصریح کرد: مدیریت شهری تبریز به عنوان میزبان برگزاری این مسابقات تلاش خواهد کرد تا در کنار این رویداد بزرگ معنوی و ارزشی ، زمینه آشنایی و بازدید دانشجویان حافظ و قاری قرآن و نیز تمامی میهمانان داخلی و خارجی شرکت‌کننده در مسابقات مذکور از آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشگری شهر تاریخی و قدیمی تبریز را فراهم آورد و در این راستا با هماهنگی مدیریت گردشگری شهرداری تبریز اقدام به تدارک تورهای تبریزگردی در ایام برگزاری این رقابت‌ها خواهد کرد.



شهردار تبریز در ادامه افزود: موزه تخصصی قرآن و کتابت به عنوان یکی از منحصربه‌فردترین موزه‌های تخصصی قرآن در کشور ، اصلی‌ترین هدف تبریزگردی قاریان و حافظان قرآن حاضر در تبریز جهت بازدید خواهد بود و در کنار آن برنامه‌ریزی جامعی به منظور بازدید میهمانان از دیگر آثار و اماکن تاریخی شهر انجام گرفته است.



نوین در خاتمه این اقدام شهرداری را در راستای معرفی هرچه بیشتر تبریز به عنوان اولین پایتخت جهان تشیع و یکی از شهرهای تاریخی و فرهنگی ایران به میهمانان ارزیابی کرد.



حافظان و قاریان برتر قرآن میهمان مساجد تبریز



شهردار تبریز از برنامه‌ریزی برای حضور برخی قاریان و حافظان برتر و ممتاز قرآن در مساجد و محلات سطح شهر تبریز خبر داد.



علیرضا نوین با اعلام این خبر افزود: این طرح با هدف ترویج فرهنگ و ارزش‌های قرآنی در دستور کار دبیرخانه چهارمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان مسلمان جهان قرار گرفته و ما در ایام برگزاری این مسابقات نسبت به حضور برخی قاریان و حافظان ممتاز داخلی و خارجی شرکت کننده در این دوره شرایط را برای حضور آنان در مساجد و محلات تبریز به منظور تلاوت قرآن در بین مردم فراهم خواهیم کرد.



وی اجرای این برنامه را در راستای نهادینه‌سازی و فرهنگ‌سازی معارف و آموزه‌های قرآنی در بین قشرهای مختلف مردم و ترغیب و تشویق جوانان و نوجوانان به فراگیری علوم قرآنی ارزیابی کرد و افزود: حضور قاریان و حافظان قرآن در مساجد محلی شهر تبریز با اعلام و اطلاع قبلی خواهد بود و در طول چهار روز برگزاری مسابقات به تناوب ادامه خواهد داشت.



«ابوذر کرمی و مجید فقیه» نمایندگان ایران در مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان



ابوذر کرمی در رشته حفظ کل و مجید فقیه در رشته قرائت، طی برگزاری یک مسابقه انتخابی به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان معرفی شدند.



رقابت انتخابی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان ، در سالن جلسات سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشجویان کشور برگزار شد.



در این مرحله انتخابی در رشته حفظ کل قرآن ابوذر کرمی و حسین درستکار و در رشته قرائت تحقیق صادق قربانی و مجید فقیه که به ترتیب نفرات اول دوره بیست و پنجم و بیست و ششم جشنواره ملی قرآن دانشجویان ایران هستند به قید قرعه هیئت داوران تلاوت خود را ارائه کردند.



استاد احمد ابوالقاسمی در رشته لحن، معتز آقایی در رشته صحت حفظ، علی اکبر حشمتی در رشته تجوید، محمد عباسی در رشته صوت و سیدعلی سرابی در رشته وقف و ابتدا داوری این رقابت را برعهده داشتند.

