تیم ریکرو بانوان از صعود به فینال بازماند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، مسابقات تیروکمان بازی‎های پارالمپیک لندن امروز چهارشنبه با برگزاری رقابت‏های تیمی ریکرو بانوان در مرحله نیمه نهایی پیگیری شد. در این بخش از مسابقات تیم ریکرو ایران که با شکست جمهوری چک از مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد، مقابل کره جنوبی قرار گرفت و متحمل شکست شد.

تیم ریکرو بانوان ایران دیدار با کره جنوبی را با نتیجه 192 بر 186 واگذار کرد و با متحمل شدن این شکست از صعود به دیدار نهایی بازماند. جوانمرد، نعمتی و شیرمحمدی ترکیب تیم ریکرو بانوان ایران را در این بازی تشکیل داده بودند.

در چارچوب مسابقات تیروکمان بازی‎های پارالمپیک لندن و در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‎های تیمی ریکرو مردان، امروز تیم ایران مغلوب کره جنوبی شد و از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند.

پیش از دیدار تیم‌های ریکرو زنان ایران و کره جنوبی و در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی، تیم چین در مصاف با ایتالیا صاحب برتری شد. بدین ترتیب فینال مسابقات ریکرو تیمی بانوان با حضور دو تیم چین و کره جنوبی و به صورت کاملا آسیایی برگزار می‎شود.

چهاردهمین دوره بازی‌های پارالمپیک از 8 تا 18 شهریورماه به میزبانی لندن برگزار می‌شود. کاروان ورزش ایران با 79 ورزشکار جانباز و معلول در 13 رشته ورزشى (10 رشته جانبازان و معلولان و 3 رشته نابینایان و کم‌بینایان) با شعار "توکل، تلاش، میثاق با شهدا" در این دوره از بازی‌ها شرکت کرده است.