اعزام 30 امدادگر هلال احمر گیلان به مناطق سیل زده فومن و رودبار گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید محمدی عصر چهارشنبه در جمع مدیران استان اظهارداشت: با بارش شدید باران، طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل در شهرک تاریخی ماسوله، قلعه رودخان و برخی از روستاهای فومن و رودبار بلافاصله شش تیم متشکل از 30 نفر از امدادگران جمعیت هلال احمر به همراه تجهیزات و امکانات کامل امدادی به مناطق سیل زده اعزام شدند.

وی در ادامه از حضور اعضای فعال جوانان هلال احمر استان در اردوی تفریحی فرهنگی قشم اشاره کرد و اظهارداشت: در این اردو 26 نفر از خواهران فعال عضو این جمعیت که در طرح راهنمایی مسافران نوروزی حضور داشتند در این اردوی فرهنگی، تفریحی کشوری شرکت کردند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: این اردو با هدف تقدیر از تلاشهای این اعضا در اجرای هر چه بهتر طرحها، ترغیب و تشویق آنان برای حضور مطلوبتر و همکاری بیشتر با هلال احمر است.

وی ادامه داد: این اردو ویژه خواهران از 13 شهریور ماه به مدت سه روز با حضور 576 نفر از اعضای جوان سراسر کشور در قشم برگزار شد.