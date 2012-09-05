همدان میزبان روسای کمیته های پژوهشی مناطق 18 گانه دانشگاه آزاد اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد واحد همدان گفت: این جلسه با حضور معاون پژوهش و فن اوری دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از مدیران این حوزه در واحد همدان برگزار خواهد شد.

اصغر تیموریان مطلق افزود: در این جلسه روسای کمیته های پژوهشی مناطق 18 گانه دانشگاه آزاد اسلامی حضور خواهند داشت.

وی بیان داشت: دراین جلسه مباحثی از جمله طرح جامع پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، آزمایشگاههای ملی، تشویق مقالات و موارد دیگر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی بیان داشت: همزمان با این نشست نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی واحد همدان نیز دایر می شود.

تیموریان ابراز امیدواری کرد: با حضور و بازدید معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیران پژوهشی سازمان مرکزی از امکانات و آزمایشگاههای واحد همدان مجوز تاسیس یکی از آزمایشگاههای ملی دانشگاه آزاد اسلامی در همدان کسب شود.