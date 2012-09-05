قدرت آسه آن درگرو اتحاد است/ لزوم حفظ وحدت آسه آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، عنیفه امان درمراسم چهل و پنجمین سالگرد تأسیس آسه آن افزود:عدم صدور بیانیه پایانی در نشست قبلی وزرای خارجه یک هشدار جدی است.

امان دراین مراسم که با حضور مقامات دیپلماتیک،دولتی و نمایندگان مجلس برگزار شد ، گفت: کشورهای عضو آسه آن بایدهمچنان عملگرا و منعطف در رویارویی با تغییرات سیاسی- اقتصادی جهانی پویا و فعال باشند.

وی همچنین خواستار فعالتر شدن آسه در امور منطقه شد و گفت: توده ملت های منطقه از فعالیت های آسه آن بی خبرند و آسه آن باید فعالتر برخورد کرده و توجه مردم را جلب کند.

تنش دریای جنوبی چین موضوع اصلی نشست قبلی وزاری امور خارجه آسه آن در کامبوج بود اما این نشست بدون توافق درخصوص راه حل مشترک برای این بحران پایان یافت.

وزیر امور خارجه مالزی با مخالفت با طرح آسه آن برای حل مناقشه دریای جنوبی چین آنرا اجرایی ندانسته بود.

کشورهای اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به آسه آن با جمعیتی بالغ بر600 میلیون نفر شامل کشورهای برونئی، کامبوج، اندونزی ، لائوس، مالزی، میانمار، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام می شود.

