برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل از ضروریات هر جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاصها بعدازظهر چهارشنبه در برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل در این پالایشگاه اظهار داشت: به دلیل وجود اثرات احتمالی تهدید دشمنان و وقوع حوادث طبیعی، آموزش پدافند غیرعامل یکی از ضرورتهای هر جامعه است که باید به آن توجه شود.

وی افزود: پالایشگاه نفت پارس به عنوان یکی از مراکز حساس و نزدیک به کلانشهر تهران نیاز به آموزش و ایجاد پدافند غیرعامل را برای ایجاد آمادگی و تبدیل تهدیدها به فرصت داشت که این مهم محقق شد.

این مسئول عنوان کرد: البته به دلیل استانداردهای موجود که باید رعایت شوند به طور قطع بسیاری از امکانات جهت مقابله با تهدیدهای احتمالی موجود است، اما نیاز به بازسازی و بازنگری وجود دارد تا بتوان در زمان وقوع حوادث و تهدیدهای پیش بینی نشده تجهیزات بیشتری را ایجاد کرد.

خاصها ادامه داد: با این مهم می توان از عواقب و آثار سوء آن حوادث تا درصد زیادی کاهش داد.