فعالان قرآنی همدان شناسنامه دار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق بعدازظهر چهارشنبه در نخستین جلسه شورای قرآن شهرستان همدان برضرورت ساماندهی مجموعه فعالیتهای قرآنی تاکید کرد.

وی نبود برنامه ای هماهنگ بین متولیان قرآنی را یکی از دلایل رشد ضعیف فرهنگ دینی خواند و تشکیل شورای قرآنی در شهرستان همدان در محل فرمانداری را ضروری دانست.

فعالیتهای قرآنی مردمی و دولتی در همدان ساماندهی خواهد شد

حسن قهرمانی مطلق یکی از مهمترین اقدامات این شورا را ساماندهی مراکز و فعالان قرآنی خواند و افزود : پس از شناسنامه دار کردن این مراکز مجموعه فعالیت های قرآنی مردمی و دولتی ضمن نظارت و تجهیز ساماندهی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به فرموده امام خمینی(ره) در خصوص قرآن که می‌فرماید" توصیه من به جوانان این است که با یک دست اسلحه به دست گیرند و با دست دیگر قرآن"، گفت: جایگاه قرآن در خودسازی انسان و تقویت روحیه ایثار انکارناپذیر است.

حسن قهرمانی‌مطلق با بیان اینکه انجام فعالیت‌های قرآنی در همدان خوب است اما باید از تک‌روی پرهیز کرد و حرکتی هماهنگ و منسجم و هدف‌گذاری درست داشت، گفت: دبیرخانه شورای قرآن باید در فرمانداری تشکیل شود و فعالیت‌های مرتبط با مسائل قرآنی را مدیریت کند.

بسیاری از روستاها از نداشتن مربی قرآن رنج می‌برند

وی یادگیری قرآن را دغدغه مردم روستاها دانست و گفت: مردم بسیاری از روستاها با وجود علاقمندی زیاد به فراگیری قرآن از نداشتن مربی قرآن رنج می‌برند.

وی نفوذ ناتوی فرهنگی دشمن در روستاها را بسیار خطرناک دانست و تأکید کرد: تنها نسخه شفابخش این تهاجم فرهنگی توکل بر قرآن و عترت است.

وی با بیان اینکه هزینه کردن در فعالیت‌های قرآنی نوعی سرمایه‌گذاری است، عنوان کرد: به تمامی مؤسسات قرآنی کمک‌های 30 میلیون تومانی بلاعوض پرداخت می شود و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.

همایش مجمع خیرین قرآنی برگزار می شود

وی در ادامه با تأکید بر نقش مساجد در گسترش فعالیت‌های قرآنی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی نیز باید با همکاری دستگاه‌های مرتبط برگزاری همایش مجمع خیرین قرآنی را پیگیری کند.

قهرمانی مطلق با اشاره به وجود حدود 100 هزار دانش‌آموز در شهرستان همدان، گفت: در سال تحصیلی 91-90 بیش از 43 هزار دانش‌آموز در فعالیت‌های قرآنی شرکت کرده‌اند.

حسن قهرمانی‌مطلق در ادامه ایجاد تالار قرآن را از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به همدان برشمرد و افزود: نبود یک مرکز آموزش آکادمیک قرآنی در همدان از دغدغه‌های اصلی است که احداث این تالار می‌تواند تا حدودی این مشکل را برطرف کند.