فرهنگ سازی در بخش رعایت مقررات ساخت مسکن افزایش یابد

مهندس محمدرضا قلندر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اظهار داشت: در این دوره از انتخابات بیش از 50 درصد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برای انتخاب 9 نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره پای صندوق رأی رفتند.



وی عنوان کرد: انتخابات ششمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم همزمان با سراسر کشور از ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه در دو شعبه اخد رأی آغاز و تا ساعت 20 ادامه داشت که با توجه به حضور گسترده اعضا در انتخابات این زمان به مدت یک ساعت تمدید شد.



قائم مقام وزیر راه و شهرسازی حضور گسترده مهندسان در انتخابات را مهم دانست و افزود: حضور اعضای سازمان در انتخابات، انتخاب افراد اصلح و رسیدن به نتایج مطلوب یاری می‌کند.



وی عنوان داشت: در دوره پنجم هیئت مدیره این سازمان و به خصوص در سال آخر حرکت رو به رشد و پویایی خوبی از مجموعه سازمان نظام مهندسی قم مشاهده کردیم.



کسب رتبه برتر رعایت مقررات ملی ساختمان ، توسط نظام مهندسی ساختمان قم



قلندر ادامه داد: در سال گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم در بین نظام های مهندسی سراسر کشور موفق به کسب رتبه برتر رعایت مقررات ملی ساختمان شد که این نشان دهنده تلاش مجموعه جامعه مهندسی استان قم بود.



وی با بیان اینکه نظام مهندسی ساختمان قم باید در همه زمینه‌ها پیشتاز باشد افزود: نظام مهندسی قم باید در زمینه استفاده از تکنولوژی‌های نوین، رعایت مقررات ملی ساختمان، رعایت مبحث 19 و همچنین در بخش مسکن مهر بیش از گذشته فعال باشد.



مدیر کل راه و شهرسازی استان قم ابراز داشت: اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان قم در سالهای اخیر در راستای اجرای سیاست‌های مسکن مهر در قم نقش موثری ایفا کردند که امیدواریم در ادامه مسیر نیز این مشارکت تداوم داشته باشد.



وی عنوان کرد: پتانسیل های بالقوه ای که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان داشت با اجرا شدن طرح بزرگ مسکن مهر بالفعل در آمد که تجربه خوبی برای مهندسان نیز به دنبال داشت.



قلندر با بیان اینکه در سالهای اخیر توجه ویژه ای به استان قم در زمینه های عمرانی شده است افزود : مهندسان استان باید از اعتبارات و توجهات ویژه دولت های نهم و دهم در زمینه های عمران و آبادانی قم حداکثر بهره برداری را انجام دهند.



تأکید بر فرهنگ سازی در بخش رعایت مقررات ساخت مسکن



وی با بیان اینکه هیئت مدیره سازمان وظایف و اختیارات مشخص شده ای در قانون دارد، افزود: گذشته از وظایفی که در قانون آمده است هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان باید با همدلی و همیاری با خود تعامل خوبی با مجموعه مدیریتی استان داشته باشند.



قلندر عنوان کرد: هیئت مدیره آینده سازمان باید در جهت فعال کردن جامعه مهندسی استان گام های موثری بردارد و با افزایش ارتباط خود با مردم به گونه ای عمل کند تا مردم از خدمات ارائه شده رضایت داشته باشند.



مدیرکل راه و شهرسازی استان قم عنوان کرد: باید فرهنگ سازی در بخش رعایت مقررات ساخت مسکن افزایش یابد تا مردم مهندسان را به عنوان مشاوران امین خود بپذیرند.



