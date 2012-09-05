گرفتاری صدها دانش آموز و معلم درسیل کوالالامپور/ فرورفتن130 خودرو به زیر آب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اینسایدر مالزی (Malaysian Insider)، به دنبال محاصره شدن دو مدرسه منطقه سردانگ در سیل، 600 دانش آموز و 23 معلم بیش از 3 ساعت گرفتار سیل شدند که به دنبال عملیات نجات توسط آتش نشانی نجات یافتند.

محمد صانع مدیر عملیاتی آتش نشانی ایالت سلانگور به خبرنگاران ،گفت: بارش شدید باران باعث جاری شدن سیل به ارتفاع 1.5 متر در منطقه سردانگ شد و حدود 130 خودرو را به زیر آب فرو برد.

از سوی دیگر سخنگوی اداره ترافیک فدرال نیز از ترافیک سنگین در یکی از بزرگراه های کوالالامپور به دلیل سیل خبر داد و گفت: سنگینی ترافیک باعث بوجود آمدن صف 15 کیلومتری از خودروهای متوقف شده در این بزرگراه شد.

