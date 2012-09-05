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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۵۶

شیخ عبدالله دقاق:

اتکا به خداوند تنها سلاح مردم بحرین/ آمریکا درپی حفظ جایگاه است

اتکا به خداوند تنها سلاح مردم بحرین/ آمریکا درپی حفظ جایگاه است

اصفهان – خبرگزاری مهر: نماینده رهبر شیعیان بحرین با اشاره به اینکه تنها سلاح مردم بحرین اتکا به خداوند است، گفت: آمریکا با سرکوب شیعیان بحرین قصد دارد جایگاه خود را در خاورمیانه حفظ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالله دقاق بعد از ظهر چهارشنبه در سومین کنفرانس بین‌المللی مقاومت اسلامی در اصفهان با اشاره به اینکه برای ایجاد و پایداری هر جنبش سه عامل اساسی را می‌توان برشمرد، تصریح کرد: داشتن هدف، ایمان به رخ دادن هدف و جرات و اقتدار از عوامل ایستادگی هر جنبشی است.

وی با اشاره به اینکه هدف بسیاری از ملت‌های عربی و کشورهایی که انقلاب کردند، هدفی مانند از بین بردن استبداد بود، یادآور شد: ایمان به سقوط دولت‌ها در پیروزی‌‌های مکرر جنبش‌های بیداری اسلامی اهمیت بسیار داشت ضمن اینکه برای رسیدن به هدف تحقق انقلاب جرات و حرکت لازم وجود داشت.

نماینده رهبر شیعیان بحرین تاکید کرد: اگر ملت‌ها به این نکته‌ها توجه کنند و با وحدت و همدلی تحت هدایت رهبر جنبش خود حرکت کنند، پیروزی آنها قطعی است.

وی با اشاره به اوضاع بحرین گفت: با امداد الهی مردم بحرین به این نتیجه رسیدند که سرنوشت خود را به دست بگیرند و  به هدف خود در راه براندازی نظام استکبار ایمان آورده و برای برپایی هدف به پا خواسته‌اند.

دقاق با بیان اینکه آمریکا و عربستان در بحرین دخالت مستقیم دارند، گفت: اگر ناوشکن پنج آمریکا در خلیج فارس به سر می‌برد، به دلیل آن است که آنها می‌ترسند با پیروزی بحرین جایگاه خود را در خاورمیانه از دست بدهند و به همین سبب در سرکوب مقاومت بحرین جدی هستند.

وی بیان داشت: دشمنان با وعده کرسی در پارلمان از ما می‌خواهند که از راه خود عقب‌نشینی کنیم.

وی افزود: آنها ما را تهدید کردند که حمایت خود را از شما برمی‌داریم اما شیخ عیسی گفت توکل ما به خداست و به شما احتیاجی نداریم.

نماینده رهبر شیعیان بحرین با بیان اینکه جنبش بحرین متفاوت با دیگر قیام‌ها بود، تصریح کرد: ما همچنان با توکل به خدا، مشارکت و وحدت ملت بحرین و تحت هدایت رهبر شجاع، جنبش مقاومت بحرین را حفظ می‌کنیم و به وعده خداوند در قرآن اطمینان داریم و مطمئن هستیم این انقلاب روزی به پیروزی می‌رسد.

کد مطلب 1690125

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