اتکا به خداوند تنها سلاح مردم بحرین/ آمریکا درپی حفظ جایگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ عبدالله دقاق بعد از ظهر چهارشنبه در سومین کنفرانس بین‌المللی مقاومت اسلامی در اصفهان با اشاره به اینکه برای ایجاد و پایداری هر جنبش سه عامل اساسی را می‌توان برشمرد، تصریح کرد: داشتن هدف، ایمان به رخ دادن هدف و جرات و اقتدار از عوامل ایستادگی هر جنبشی است.

وی با اشاره به اینکه هدف بسیاری از ملت‌های عربی و کشورهایی که انقلاب کردند، هدفی مانند از بین بردن استبداد بود، یادآور شد: ایمان به سقوط دولت‌ها در پیروزی‌‌های مکرر جنبش‌های بیداری اسلامی اهمیت بسیار داشت ضمن اینکه برای رسیدن به هدف تحقق انقلاب جرات و حرکت لازم وجود داشت.

نماینده رهبر شیعیان بحرین تاکید کرد: اگر ملت‌ها به این نکته‌ها توجه کنند و با وحدت و همدلی تحت هدایت رهبر جنبش خود حرکت کنند، پیروزی آنها قطعی است.

وی با اشاره به اوضاع بحرین گفت: با امداد الهی مردم بحرین به این نتیجه رسیدند که سرنوشت خود را به دست بگیرند و به هدف خود در راه براندازی نظام استکبار ایمان آورده و برای برپایی هدف به پا خواسته‌اند.

دقاق با بیان اینکه آمریکا و عربستان در بحرین دخالت مستقیم دارند، گفت: اگر ناوشکن پنج آمریکا در خلیج فارس به سر می‌برد، به دلیل آن است که آنها می‌ترسند با پیروزی بحرین جایگاه خود را در خاورمیانه از دست بدهند و به همین سبب در سرکوب مقاومت بحرین جدی هستند.

وی بیان داشت: دشمنان با وعده کرسی در پارلمان از ما می‌خواهند که از راه خود عقب‌نشینی کنیم.

وی افزود: آنها ما را تهدید کردند که حمایت خود را از شما برمی‌داریم اما شیخ عیسی گفت توکل ما به خداست و به شما احتیاجی نداریم.

نماینده رهبر شیعیان بحرین با بیان اینکه جنبش بحرین متفاوت با دیگر قیام‌ها بود، تصریح کرد: ما همچنان با توکل به خدا، مشارکت و وحدت ملت بحرین و تحت هدایت رهبر شجاع، جنبش مقاومت بحرین را حفظ می‌کنیم و به وعده خداوند در قرآن اطمینان داریم و مطمئن هستیم این انقلاب روزی به پیروزی می‌رسد.