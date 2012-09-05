به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادیخواه بعدازظهر چهارشنبه در نخستین جلسه شورای قرآن شهرستان همدان افزود: باید آمار دقیقی از مساجدی که فعالیت قرآنی دارند ارائه شود تا الگوی مساجد دیگر قرار گیرند.

وی با اشاره به فعالیت‌های قرآنی گسترده در استان همدان افزود: متأسفانه در بین این فعالیت‌ها هماهنگی و انسجام لازم وجود ندارد.

حجت الاسلام آزادیخواه با تاکید بر اینکه هدف اصلی شورای قرآن ساماندهی برنامه‌های قرآنی است، اضافه کرد: 26 مؤسسه و خانه قرآنی در شهرستان همدان فعال است.

رئیس بنیاد قرآن استان همدان نیز در این نشست تشکیل کمیته‌های با سبک تهران را خواستار شد و گفت: تشکیل کمیته نظارت و ارزیابی نیز ضروری است.

جواد صدیق افزود: بسیاری از مساجد و حسینیه‌های استان همدان خالی و بدون استفاده هستند که باید شناسایی و در راستای فعالیت‌های قرآنی از آن‌ها استفاده شود.

وی ساماندهی اطلاعات قرآنی استان را نیز بسیار ضروری دانست و گفت: این سامانه به شناسایی نقاط ضعف و قوت بسیار کمک می‌کند.