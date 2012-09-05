همایش تخصصی جهش در کسب و کار در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سمینار تخصصی عصر چهارشنبه با حضور مدیران شرکت‌ها، صاحبان کسب و کار و فعالان عرصه اقتصادی در تالار خلیج‌فارس دانشکده پردیس برگزار شد.

معاون فنی و حرفه ای استان گلستان با بیان اینکه ‍ژان بقوسیان از چهره های برجسته علم بازاریابی و اقتصاد است،گفت: برگزاری این دوره‌های تخصصی می تواند برای تمامی صاحبان مشاغل و حتی افراد جویای کار مفید و کارآمد باشد.

ابوالفضل تیرانداز، افزود: در این برنامه ها افق های تازه ای از اصول و فنون کسب و کار و بازاریابی بر روی افراد گشوده می شود و امیدواریم که این مهم به جهش اقتصادی استان نیز منجر شود.

مدیرعامل شرکت دانشوران توسعه گلستان با بیان اینکه استان گلستان دارای توانمندی‌های بالائی درعرصه اقتصاد و تجارت است، افزود: برگزاری این گونه همایش ها و سمینارهای تخصصی می تواند باعث تقویت، رشد و بالا رفتن توان مدیریتی و حرفه ای بنگاه های اقتصادی و سایر مشاغل در جامعه شود.

عبدالعارف شجاعی، تصریح کرد: این همایش تخصصی از ۲ ماه قبل با برنامه ریزی و تلاش شبانه روزی همکاران و عوامل این شرکت پیگیری و به انجام رسیده است.

وی، همچنین با تقدیر از دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران استان گلستان، بر نقش موثر مطبوعات و اصحاب رسانه در استان تاکید کرد.

در ادامه این مراسم "‍ژان بقوسیان" نیز ضمن ارائه راهکارها و روش‌های نوین در امر جهش در کسب و کار، به چند راهکار مهم و کلیدی اشاره کرد و گفت: ما برای موفقیت در حرفه و شغل خود نیازمند نوآوری و تغییر روش های سنتی هستیم.

نویسنده کتاب پر فروش "شکستن مرزهای فروش"، افزود: نخستین گام در امر جهش کسب و کار، بهبود فردی و مدیریت زمان است و استخدام و حفظ افراد خارق العاده مدیریت صحیح کارکنان نیز در مرحله دوم جای دارد.

بقوسیان، ساخت سیستم مستقل از مدیر، طراحی چشم‌انداز و استراتژی مشخص، مهارت یافتن بهترین خریداران ممکن، بازاریابی هدفمند و نتیجه‌محور و ساخت سیستم‌های پی‌گیری مشتریان را از دیگر موارد کلیدی جهش کسب ‌و کار عنوان کرد.

وی، با اشاره به نقش مدیر یک مجموعه اقتصادی اظهار داشت: مهمترین وظیفه مدیر روحیه دادن به همکاران است ومدیر یک مجموعه باید به جای توبیخ و موآخذه تا جای ممکن از تشویق و ترغیب استفاده نماید.

گفتنی است؛ ژان بقوسیان دارای فوق‌لیسانس الکترونیک از دانشگاه خواجه نصیر و MBA بازاریابی از موسسه WWS مالزی و مدرس advanced marketing در دوره MBA دانشگاه WWS مالزی، مدیرعامل شرکت "بازارسازان مدیر سبز قرن"، مدرس کارگاه‌های تجارت الکترونیک در کارگاه‌های آموزشی امیرکبیر و شهید رجایی و متخصص بازاریابی و تبلیغات اینترنتی و .....است.

بقوسیان همچنین، کتاب شکستن مرزهای فروش، ترجمه کتاب سال ۲۰۱۱ برایان تریسی با نام "ساخت کسب و کار فوق العاده" و ۲۳۰ مقاله در زمینه بازاریابی تبلیغات و کارآفرینی و.... را در کارنامه فعالیت خود دارد.