نخستین باغ گل محمدی استان سمنان در شهر امیریه دامغان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار امیریه دامغان بعد از ظهر چهار شنبه در آئین افتتاح و بهره برداری از نخستین باغ گل محمدی استان سمنان در این شهر، اظهار داشت: 7 هزار متر مربع از سطح شهر امیریه به زیر کشت گل محمدی در خواهد آمد.

مصطفی فوادیان افزود: باغ گل محمدی شهر امیریه نخستین باغ گل محمدی در سطح استان سمنان است که در زمینی به مساحت 4 هزار متر مربع احداث می شود.

وی تصریح کرد: در این باغ یک هزار و 500 گل محمدی کاشته شده است.

شهردار امیریه هدف از احداث باغ گل محمدی را تقویت گردشگری و رونق اقتصادی با کاشت و برداشت گل بیان کرد.

فوادیان ضمن یادآور جشنواره گل غلطان نوزادان که هر سال در اردیبهشت ماه در شهر امیریه برگزار می شود، گفت: این باغ، گل های مورد نیاز این جشنواره را تامین می کند.

وی خاطر نشان ساخت: در جشنواره گل غلطان نوزادان امسال 60 کیلو گل از باغ های موجود در این شهر گل محمدی جمع آوری شده است.

شهردار امیریه اضافه کرد: میزان برداشت گل محمدی با توسعه این باغ گل در آینده افزایش خواهد یافت و در زمینه های تولید گلاب، برگزاری جشنواره گل غلطان نوزادان و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

فوادیان تصریح کرد: 400 میلیارد ریال اعتبار برای افتتاح و بهره برداری از نخستین باغ گل محمدی در استان سمنان هزینه شده است.

وی گفت: شهرداری امیریه در جهت تقویت و گسترش بخش گردشگری نمونه های مختلفی در دست اجرا دارد که ایجاد باغ گل محمدی یکی از این برنامه ها است.

به گزارش مهر، در آئین افتتاح و بهره برداری از نخستین باغ گل محدی استان سمنان در شهر امیریه دامغان فرماندار، بخشدار امیر آباد، جمعی از مسئولین شهرستان و شهر امیریه حضور داشتند.