کاندیداتوری مشائی برای انتخابات ریاست جمهوری کذب محض است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن اطلاعیه بدین شرح است: در پی انتشار اخباری منسوب به جناب آقای مشایی مبنی بر اعلام کاندیداتوری ایشان برای انتخابات ریاست جمهوری ضمن تکذیب جدی خبر مذکور اشعار می دارد که آقای مشایی هیچگاه و در هیچ محفل خصوصی و یا عمومی در این موضوع صحبتی نکرده است.

این اطلاعیه می افزاید: اگر چه انتشار چنین اخباری ( که از اساس وتماما دروغ محض است) جای تعجب فراوان دارد لکن دادن جزئیات به یک خبر دروغ (که با هدف القای باور به صحت خبر در مخاطبان انجام گرفته است) از یک طراحی سازمان یافته برای تخریب ایشان وشخص ریاست جمهوری حکایت می کند، تلاش نافرجام وشکست خورده ای که بویژه در دو سال گذشته در حجم سنگینی بعمل آمده است.

در این اطلاعیه با تاکید مجدد بر دروغ بودن همه اجزای خبر مذکور بر پیگیری قضایی دروغ پردازی مذکور تصریح شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تکذیب خبر کاندیداتوری اسفندیار رحیم مشایی توسط دفتر رئیس جمهور در حالی است که هیچ خبری در روزها و هفته های اخیر در مورد کاندیداتوری مشایی در رسانه های رسمی و معتبر کشور منتشر نشده است. تنها برخی از کارشناسان سیاسی سخنان شب گذشته رئیس جمهور در رسانه ملی را درخصوص ادامه دولت وی به احتمال کاندیداتوری یک فرد بسیار نزدیک به رئیس جمهور و تلاش وی برای جانشینی این فرد تعبیر کرده و به آن انتقاد کرده بودند.



محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره تاکید رئیس جمهور بر اینکه "چه کسی گفته امسال سال پایانی دولت است؟" به خبرنگار مهر گفته بود: تمام سخنان رئیس جمهور در این مصاحبه تلویزیونی با این جمله تطابق داشت و نشان داد دلیل وی برای حضور در صدا و سیما استفاده از رسانه ملی برای طرح انتخاباتی پوتین-مدودف است.



وی در همین رابطه تاکید کرد: رئیس جمهور باید بداند ایران روسیه و ایشان هم پوتین نیست و مدودف مورد نظر آقای احمدی نژاد نیز چنین جایگاهی در میان افکار عمومی ندارد و نخواهد داشت البته چون احمدی نژاد از ابتدا برای انتخاب وزرا بجای ژنرال به دنبال سرباز بود، لذا انسانهای با ظرفیت بالا که بتوانند نقش مدودف را بازی کنند در اطراف وی وجود ندارد.



وی با بیان اینکه صحیح نیست که رئیس جمهور از رسانه ملی به گونه ای استفاده کند تا شائبه استفاده بهره برداری انتخاباتی از آن پیش بیاید.

