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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۰۵

رسولی:

13.5 میلیارد تومان برای تالار قرآن همدان هزینه شد

13.5 میلیارد تومان برای تالار قرآن همدان هزینه شد

همدان - خبرگزاری مهر: معاون فنی و عمرانی شهرداری همدان از صرف 13.5 میلیارد تومان برای ساخت تالار قرآن همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رسولی بعدازظهر چهارشنبه در نخستین شورای قرآن شهرستان همدان اظهار داشت: بخشی از این اعتبار از محل منابع درآمد شهرداری و بخش دیگر را از اعتبارات استانی بوده است.

وی با بیان اینکه ایده ساخت این تالار از استان زنجان گرفته شده و اوایل سال 84 ساخت این پروژه آغاز شده است، گفت: طراحی نقشه‌های این تالار نیز توسط دانشگاه علم و صنعت انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه بهره‌برداری از این مجموعه باید چندمنظوره باشد، اضافه کرد: این تالار با 14 هزار مترمربع زیربنا در سه طبقه و هشت سالن جنبی و اصلی به ظرفیت 1400 نفر احداث خواهد شد.

وی اظهار داشت: در صورت تأمین اعتبار این تالار در اوایل سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

موسی رسولی گفت: 70 درصد از تأسیسات این طرح از بهترین واحدهای تولیدی اروپایی خریداری شده‌ و بیش از چهار میلیارد تومان هزینه این بخش شده است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو همدان نیز در این جلسه گفت: 17 هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی 91-90 در این ناحیه در کلاس‌های قرآنی شرکت کرده‌اند و دو هزار نفر از آن‌ها براساس آزمون‌های برگزار شده نمره قبولی کسب کرده اند.

محمود کتابی افزود: در سال تحصیلی گذشته در 35 آموزشگاه فعالیت‌های قرآنی انجام شده و این طرح برای امسال نیز انجام خواهد شد.

وی برگزاری مسابقات قرآنی، برگزاری طرح فجر قرآن و محافل انس با قرآن را از برنامه‌های آموزش و پرورش در راستای گسترش فعالیت‌های قرآنی برشمرد.

کد مطلب 1690130

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