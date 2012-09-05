13.5 میلیارد تومان برای تالار قرآن همدان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی رسولی بعدازظهر چهارشنبه در نخستین شورای قرآن شهرستان همدان اظهار داشت: بخشی از این اعتبار از محل منابع درآمد شهرداری و بخش دیگر را از اعتبارات استانی بوده است.

وی با بیان اینکه ایده ساخت این تالار از استان زنجان گرفته شده و اوایل سال 84 ساخت این پروژه آغاز شده است، گفت: طراحی نقشه‌های این تالار نیز توسط دانشگاه علم و صنعت انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه بهره‌برداری از این مجموعه باید چندمنظوره باشد، اضافه کرد: این تالار با 14 هزار مترمربع زیربنا در سه طبقه و هشت سالن جنبی و اصلی به ظرفیت 1400 نفر احداث خواهد شد.

وی اظهار داشت: در صورت تأمین اعتبار این تالار در اوایل سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

موسی رسولی گفت: 70 درصد از تأسیسات این طرح از بهترین واحدهای تولیدی اروپایی خریداری شده‌ و بیش از چهار میلیارد تومان هزینه این بخش شده است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو همدان نیز در این جلسه گفت: 17 هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی 91-90 در این ناحیه در کلاس‌های قرآنی شرکت کرده‌اند و دو هزار نفر از آن‌ها براساس آزمون‌های برگزار شده نمره قبولی کسب کرده اند.

محمود کتابی افزود: در سال تحصیلی گذشته در 35 آموزشگاه فعالیت‌های قرآنی انجام شده و این طرح برای امسال نیز انجام خواهد شد.

وی برگزاری مسابقات قرآنی، برگزاری طرح فجر قرآن و محافل انس با قرآن را از برنامه‌های آموزش و پرورش در راستای گسترش فعالیت‌های قرآنی برشمرد.