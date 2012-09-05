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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۰۲

محفوظی:

800 واحد مسکن مهر در مشگین شهر به بهره برداری می رسد

800 واحد مسکن مهر در مشگین شهر به بهره برداری می رسد

مشگین شهر - خبرگزاری مهر: معاون امور مجلس وزیر راه و شهرسازی از آماده بهره برداری بودن 800 واحد مسکن مهر در شهرستان مشگین شهر خبر داد.

علیرضا محفوظی در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی راه و شهرسازی شهرستان مشگین شهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سه هزار و 800 واحد مسکن مهر در سطح مشگین شهر در حال احداث است که 800 واحد آن در حال بهره برداری و عملیات عمرانی سه هزار واحد دیگر نیز در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: میزان پیشرفت این واحدها قابل قبول بوده و در آینده نزدیک پروژه های مسکن مهر آماده شده افتتاح و به صاحبانش تحویل داده خواهد شد.

محفوظی از اختصاص 85 میلیارد ریال اعتبار به تکمیل جاده های روستایی مشگین شهر خبر داد و افزود: با این اعتبارات جاده های برخی از روستاهای شهرستان که عملیات آنها آغاز شده تکمیل و به بهره برداری می رسد.

معاونت امور مجلس وزیر راه و شهرسازی دو بانده کردن جاده اردبیل- مشگین شهر – اهر را از دیگر پروژه های عمرانی مهم این شهرستان برشمرد و اضافه کرد: تصویب و تخصیص بودجه به این پروژه سبب می شود که در سالهای آینده بودجه های قابل توجهی به این پروژه تخصیص داده شود.

وی با اشاره به اقدامات اولیه برای تصویب چهار بانده کرده جاده مشگین شهر افزود: با پیگیریهای انجام شده توسط اداره راه و شهرسازی استان اردبیل دو بانده کردن جاده اردبیل به مشگین شهر تصویب و در حال اجرا است و تلاش می شود با تکمیل آن بر ایمنی بیشتر این جاده افزوده شود.
 

کد مطلب 1690131

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