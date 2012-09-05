به گزارش خبرگزاری مهر، "کارلوس کی‌روش"، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه درباره شرایط و کیفیت اردوی تدارکاتی اردن، مصدومیت اشکان دژآگه و مهرداد پولادی گفتگویی را با خسرو والی‌زاده، مدیررسانه‌ای تیم ملی داشت.

نباید از ممنوع المصاحبه بودن بازیکنان گلایه کنند

براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کارلوس کی‌روش ابتدا درباره عدم حضور اشکان دژآگه در اردو اردن و اینکه در ایران خبرهایی منتشر شده که این بازیکن نخواسته به اردن بیاید و به تیم ملی کمک کند، گفت: وقتی تعداد محدودی از افراد که از موقعیت شغلی خود در برخی رسانه‌های معتبر استفاده و چنین مواردی را مطرح می‌کنند و تعهد، تعصب، احساس انجام وظیفه و ادای دین بازیکنان نسبت به تیم ملی کشورشان را زیر علامت سئوال می‌برند، اصحاب رسانه نباید متعجب شوند و گلایه کنند که چرا بازیکنان تیم ملی با آنها مصاحبه نمی‌کنند.

مقابل افرادی که تفکرات بد و غیرصادقانه دارند با ملی پوشان متحدم

وی در ادامه افزود: در این شرایط اگر بازیکنان مصاحبه نکنند، طبیعی است زیرا خود من هم با افرادی که چنین مسائلی را مطرح می‌کنند حرفی برای گفتن ندارم. من هم کاملا با بازیکنانم درمقابل چنین افرادی که تفکرات بد و غیرصادقانه نسبت به بازیکنان دارند، متحد هستم. متاسفانه تفکر این افراد در یک محیط بسته و غیرشفاف شکل گرفته و هنوز به این نکته ایمان ندارند که هواداران واقعی فوتبال و تیم ملی افراد بسیار باهوشی هستند و تمامی واقعیت‌ها را می‌دانند.

فقط انتقادهای حرفه‌ای را می‌پذیریم

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان تصریح کرد: متاسفانه چون با چنین افرادی که اینگونه مسائل را مطرح می‌کنند، برخوردی صورت نمی‌گیرد همچنان به کارشان ادامه می‌دهند. من برای تمام رسانه‌ها احترام ویژه قائلم. آنها می‌توانند و باید اگر ما عملکرد خوبی نداشتیم از ما انتقاد کنند و ماهم احترام می‌گذاریم، انتقادهای حرفه‌ای را کاملا می‌پذیریم اما تحت هیچ شرایطی زیر سئوال بردن تعصب من و بازیکنانم را نمی‌پذیرم.

زیر سئوال بردن تعصب بازیکنان تیم ملی حرکتی بسیار زشت است

کی‌روش با ابراز تاسف از مصدومیت اشکان دژآگه گفت: برای او بهترین آرزوها را دارم و اینکه هرچه سریع‌تر بهبود یابد، زیرا اشکان بازیکنی است که ما به او نیاز داریم و این بازیکن هم علاقه‌مند است به تیم کشورش در راه صعود به جام جهانی کمک کند. مسلما ما مدارک کامل پزشکی او را داریم و برای‌مان غیرقابل قبول است که افرادی بخواهند تعهد و تعصب بازیکنان تیم ملی را زیر سئوال ببرند. این حرکت بسیار زشتی است.

مصدومیت پولادی یک اتفاق کاملا عادی است

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان درباره آسیب دیدگی پولادی نیز گفت: مصدومیت پولادی یک اتفاق کاملا عادی در فوتبال است. او در طول یکی از تمرینات ما احساس درد و کشیدگی عضلانی داشت اما به خاطر اشتیاق و تعصبی که نسبت به تیم ملی دارد و طبیعی هم هست، با آن احساس درد به تمرین ادامه داد و متاسفانه در زمان مناسب به هیچ یک از افراد کادر تیم این وضعیت را اطلاع نداد که اگر این کار را می‌کرد، همان لحظه به وضعیت او رسیدگی می‌شد.

وی در ادامه افزود: پولادی بهرحال به تمرین ادامه داد و باعث این مصدومیت شد. پولادی بازیکنی جوان و بسیار باانگیزه است و او نمونه خوبی است از بازیکنانی که گاهی انگیزه‌های بیش از حدشان را در تیم ملی مشاهده می‌کنیم اما در فوتبال این مصدومیت‌ها طبیعی است. او اکنون از تیم خارج می‌شود زیرا به تشخیص تیم پزشکی، به بازی به لبنان نمی‌رسد و امیدواریم بزودی بتواند به ترکیب پرسپولیس و پس از آن تیم ملی بازگردد.

استفاده کامل را از بازی با اردن خواهیم برد

کارلوس کی‌روش همچنین درباره شرایط و کیفیت اردوی اردن اظهار داشت: مراحل آماده سازی تیم در این اردو به خوبی پیش می‌رود. ما با اردن یک دیدار تمرینی داریم و بازی مقابل این تیم، این فرصت را به ما خواهد داد که بتوانیم جمع بندی مناسبی از بازیکنان‌مان داشته باشیم. البته انتظار عملکرد و نتیجه خوب را هم در راستای کسب اعتمادبه‌نفس بیشتر و یکپارچگی تیمی داریم. قطعا از این دیدار حسن استفاده را خواهیم کرد تا یک تعداد از بازیکنان را تست کنیم و راهکارهای مناسبی برای تیم بدست بیاوریم.

برای هواداران واقعی فوتبال ایران می‌جنگیم

وی در خاتمه تصریح کرد: آنچه بطور قطعی می‌توانم بگویم این است که تمام تیم بصورت یکپارچه و متحد به دنبال کسب نتیجه و موفقیت هستند تا بتوانند در لبنان هم عملکرد خوبی داشته باشند و با کسب سه امتیاز به ایران بازگردند و باعث شادی هواداران شوند. من از بازیکنانم انتظار دارم تا تمرکز صددرصد روی کارهای تیم ملی داشته و کاملا به مسایل حاشیه‌ای بی اهمیت باشند زیرا نتیجه تمام تلاش ما به خاطر ایران و هواداران واقعی فوتبال ایران است. ما برای آنها می‌جنگیم و برای آنها بازی می کنیم.