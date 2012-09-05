عرضه قلیان در بوستانهای شهر فرون آباد ممنوع شد

علی بندعلیان در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: بر اساس تصمیمات جدید اتخاذ شده از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان پاکدشت و لزوم برخورد شدیدتر با عرضه کنندگان قلیان در بوستانها، عرضه قلیان در تمام اماکن عمومی و پارکها و بوستانها ممنوع شده و اطلاع رسانی در مورد ممنوعیت این کار نیز صورت گرفته است.

وی گفت: از خانواده ها درخواست می کنیم بیشتر مواظب فرزندان خود باشند چراکه مصرف قلیان می تواند مقدمه ای برای مصرف سایر مواد دخانی و مخدر باشد.

شهردار فرون آباد با تأکید بر فرهنگسازی و آگاه کردن خانواده ها به خصوص جوانان نسبت به مصرف دخانیات از جمله قلیان به اهمیت و نقش رسانه ها در این موضوع مهم اشاره کرد و گفت: اگر تنها ما اقداماتی را انجام دهیم و صدا و سیما، روزنامه ها و دیگر رسانه ها همراهی نکنند فایده ای نخواهد داشت و چه بسا بدتر شود و نیاز است رسانه های استان بیش از گذشته تببین کنند که چرا مصرف مواد دخانی و از جمله قلیان مضر است.

وی با بیان اینکه اطلاع رسانی لازم برای ممنوعیت استعمال مواد دخانی در فضاهای عمومی و بوستانهای شهری فرون آباد صورت گرفته است، بیان داشت: طبق بخشنامه های واصله از استان تهران و شهرستان مبنی بر ممنوعیت استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی و بوستانها، شهرداری فرون آباد اطلاع رسانی لازم را در این خصوص انجام داده است.

وی افزود: طرح ممنوعیت استعمال مواد دخانی در بوستانها به منظور ارتقای سلامت شهروندان و تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان جهت حضور در برنامه های فرهنگی و ورزشی در حال انجام است.

شهردار فرون آباد گفت: از آنجایی که مدیریت شهری خود را موظف به تأمین حداقل امکانات جهت گذراندن اوقات فراغت و تفریح شهروندان می داند، از فضا و پتانسیل پارکها و بوستانهای محله ها برای استراحت و تفریح شهروندان و خانواده هایشان استفاده می کند.