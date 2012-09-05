استفاده از مدیران بازنشسته مالیاتی به عنوان مشاور

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری بعدازظهر چهارشنبه در نشست با استاندار بوشهر به موقعیت ویژه استان بوشهر در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: فعالیت‌ها و اقداماتی که در عرصه مالیاتی انجام می‌شود به مراقبت بیشتری نیاز دارد و باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تقدیر از تلاش مجموعه مالیاتی استان بوشهر در راستای تحقق اهداف سازمانی، اضافه کرد: استان بوشهر از استان‌های موفق در این عرصه است.

وی به تصویب طرح جامع مشاوران مالیاتی در سازمان مالیات بر ارزش افزوده کشور اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس این طرح مدیران مالیاتی که بازنشسته شده‌اند از سیستم خارج نمی‌شوند بلکه در قالب طرح جامع مشاوران تخصص خود را رسما استمرار می‏دهند.

عسکری به وضعیت این طرح اشاره کرد و با اشاره به تبدیل این طرح به قانون و تصویب آن توسط دولت، ادامه داد: این طرح در مسیر قانون سازماندهی شده و در اجرای آن از افراد مورد اعتماد استفاده خواهد شد. اعضای هیئت مشخص و قطعی شده و مجمع آن ظرف یکی دو هفته آینده به طور رسمی تشکیل شده و عضوگیری می‌کند.

استاندار بوشهر نیز در این نشست با بیان اینکه بازنشستگان می‌توانند مشاوران بسیار خوبی برای مدیران باشند، اظهار داشت: باید پس از بازنشتگی از مدیران به خوبی استفاده شود و از از تجربه، تخصص و توان آنها بهره ببریم.

محمدحسین جهانبخش به حساسیت کار و فعالیت در عرصه مالیاتی اشاره کرد و افزود: طرح جامع مشاوران مالیاتی اقدام بسیار خوبی برای بهره‌مندی از تخصص و تعهد مدیران بازنشسته در راستای اجرای اصلاح قوانین و بهبود امور مالیاتی در کشور است.