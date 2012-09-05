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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۱۲

تداوم اصلاحات درمیانمار؛

مرخص کردن 42 کودک از ارتش میانمار/ تداوم اشتغال کودکان در ارتش

مرخص کردن 42 کودک از ارتش میانمار/ تداوم اشتغال کودکان در ارتش

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: مقامات ارتش میانمار در ادامه روند توقف اشتغال کودکان در نیروهای نظامی این کشور 42 کودک را از ارتش مرخص کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های میانمار، وزارت دفاع میانمار ضمن اعلام این خبر افزود: این کودکان که از ایالت ها و قومیت های مختلف میانماری هستند در حضور ناظران وزارت رفاه اجتماعی از ارتش ترخیص شده و تحویل خانواده هایشان گردیدد.

این وزارتخانه همچنین ضمن تأکید بر روند توقف اشتغال کودکان در ارتش میانمار بر اساس توافقات قبلی دولت این کشور با سازمان ملل متحد ، گفت: از تابستان سال 2004 تاکنون 600 تن از کودکان از ارتش ترخیص شده و به خانواده هایشان پیوسته اند.

مذاکرات دولت میانمار و سازمان ملل متحد از 5 سال پیش برای توقف اشتغال کودکان در ارتش این کشور آغاز شد و مقرر شد وزارت رفاه اجتماعی میانمار با همکاری یونیسف همه امور مربوط به سربازان کودک در این کشور را به عهده گرفته تا اشتغال کودکان در ارتش این کشور متوقف شود.

از سوی دیگر برخی رسانه های خارجی بر این باورند که هنوز کودکانی در استخدام ارتش هستند که از آنها استفاده نظامی نیز می شود.
 

کد مطلب 1690139

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