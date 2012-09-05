به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی کرباسی ظهر چهارشنبه در کارگروه ارتقا عفاف و حجاب در جامعه اظهار داشت: تغییر برنامهها و اجرای سیاستهای اصولی از برنامههای مهم هفت سال گذشته دانشگاه علوم پزشکی است که در همین راستا با توجه به اینکه مسئله عفاف و حجاب رسالت اصلی در درون دانشگاه است.
وی ادامه داد: در زمان ثبت نام دانشجویان ورودی جدید، پوشش دانشجویان مورد بررسی قرار میگیرد و از دانشجویانی که پوشش مناسبی دارند در مراسم دانشجویان فاطمی که همه ساله برگزار میشود، تقدیر میکنند.
معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: موضوع ارتقا عفاف و حجاب در تمام دانشکدهها پیگیری میشود و مشاوره دینی و مذهبی با توجه به اهمیتی که دارد، مورد توجه قرار گرفته و کارکرد مرکز مشاوره در دانشگاه نیز تغییر کرده است.
وی در مورد دانشجویانی که تخلف پوششی دارند، تاکید کرد: این دانشجویان پس از مراجعه به مشاور و در صورت عدم تغییر در وضعیت ظاهرشان، پرونده آنها توسط شورای انضباطی به جریان میافتد.
کرباسی در خصوص اردوهای دانشجویی گفت: تمام اردوهایی که در دانشگاه برگزار میشود با تفکیک جنسیتی است و اردوهای خودسرانه دانشجویی ممنوع است و برگزاری اردوهای راهیان نیز از اقدامات تأثیرگذار در زمینه ارتقا عفاف و حجاب است.
وی در پایان اظهار داشت: طرح پایش فرهنگی، تهیه کتب و جزوات مناسب دانشجو، فضاسازی مناسب مانند نصب بنر و ورود دانشجویان به بخش کاری و همچنین اجرای طرح روپوش سفید که امسال اجرایی میشود از دیگر برنامهها در زمینه ارتقا عفاف و حجاب است.
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