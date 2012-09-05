32 طرح مهر ماندگار در همدان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان چهارشنبه در سفر به استان همدان و بازدید از پروژه های مهر ماندگار استان همدان اظهار داشت: این طرحها با سرمایهگذاری سه هزار میلیارد تومان تا پایان سال 92 بهرهبرداری خواهند شد.
وی با اشاره به وجود 905 پروژه مهر ماندگار در کشور تاکید کرد: برای تأمین اعتبار این پروژهها مشکلی وجود ندارد.
دستیار ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه تکمیل طرح های مهر ماندگار تا پایان فعالیت دولت دهم برنامه ریزی شده است، گفت: تمام توان مجموعه برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه ها به کار گرفته شده است.
محرابیان با بیان اینکه اعتبار پروژههای مهر ماندگار از طریق فروش اوراق مشارکت، تملک داراییها و فروش اموال مازاد تأمین میشود، ادامه داد: منابع مختلف بودجهای برای تأمین اعتبار طرحهای ماندگار مشخص شده است.
وی در بازدید آزاد راه همدان ـ ساوه با بیان اینکه این طرح با 83 درصد پیشرفت فیزیکی و اواخر آبان ماه به بهرهبرداری خواهد رسید، گفت: با بهرهبرداری از این طرح مسافت همدان - تهران 35 کیلومتر کاهش می یابد.
دستیار ویژه رئیس جمهور همچنین در بازدید از پروژه انتقال آب از سد تالوار به همدان از اختصاص 150 میلیارد تومان اعتبار به این طرح خبر داد.
وی در بازدید سد سرابی تویسرکان نیز پیشرفت فیزیکی سد مخزنی سرابی را 93 درصد اعلام کرد.
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