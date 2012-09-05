ارسال 115 مقاله پیرامون عفاف و حجاب به دبیرخانه سپاه اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، عذرا حسینی ظهر چهارشنبه در کارگروه ارتقا عفاف و حجاب در جامعه اظهار داشت: فعالیتهای انجام شده در سپاه فرهنگی است و نیروی زمینی و مقاومت بسیج با عنوان صاحبالزمان از سه سال گذشته در یکدیگر ادغام شدند.
وی در خصوص برنامههای سپاه در زمینه ارتقا عفاف و حجاب گفت: برگزاری سه دوره آموزش غیرحضوری ویژه کارکنان، برگزاری مسابقات فرهنگی کتابخوانی که تاکنون بیش از 99 مورد مسابقات کتابخوانی برگزار و 12 هزار و یکصد و 80 نفر در این مسابقات شرکت کردند و حضور 50 هزار خانم و 20 هزار دانش آموز در اردوهای راهیان نور از فعالیتهای سپاه در مورد ارتقا عفاف و حجاب است.
مسئول بسیج جامعه زنان استان اصفهان تصریح کرد: تاکنون یکصد و 15 مقاله به مناسبتهای مختلف در مورد عفاف و حجاب به دبیرخانه دائمی عفاف و حجاب ارسال شده و یک هزار و 200 وبلاگ در خصوص عفاف و حجاب راه اندازی شده است.
وی در پایان اظهار داشت: برگزاری 315 جلسه در مورد آسیب شناسی عفاف و حجاب و همچنین برگزاری شش هزار و 11 نشست تخصصی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، از دیگر برنامههای سپاه در زمینه ارتقا عفاف و حجاب است.
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