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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۵۹

حسینی خبر داد:

ارسال 115 مقاله پیرامون عفاف و حجاب به دبیرخانه سپاه اصفهان

ارسال 115 مقاله پیرامون عفاف و حجاب به دبیرخانه سپاه اصفهان

اصفهان - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج جامعه زنان استان اصفهان با اشاره به اینکه فعالیت‌های صورت گرفته در سپاه در زمینه عفاف و حجاب فرهنگی است گفت: تاکنون 115 مقاله در مورد عفاف و حجاب به دبیرخانه سپاه اصفهان ارسال و یک هزار و 200 وبلاگ در خصوص عفاف و حجاب راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عذرا حسینی ظهر چهارشنبه در کارگروه ارتقا عفاف و حجاب در جامعه اظهار داشت: فعالیت‌های انجام شده در سپاه فرهنگی است و نیروی زمینی و مقاومت بسیج با عنوان صاحب‌الزمان از سه سال گذشته در یکدیگر ادغام شدند.

وی در خصوص برنامه‌های سپاه در زمینه ارتقا عفاف و حجاب گفت: برگزاری سه دوره آموزش غیرحضوری ویژه کارکنان، برگزاری مسابقات فرهنگی کتاب‌خوانی که تاکنون بیش از 99 مورد مسابقات کتاب‌خوانی برگزار و 12 هزار و یک‌صد و 80 نفر در این مسابقات شرکت کردند و حضور 50 هزار خانم و 20 هزار دانش آموز در اردوهای راهیان نور از فعالیت‌های سپاه در مورد ارتقا عفاف و حجاب است.

مسئول بسیج جامعه زنان استان اصفهان تصریح کرد: تاکنون یک‌صد و 15 مقاله به مناسبت‌های مختلف در مورد عفاف و حجاب به دبیرخانه دائمی عفاف و حجاب ارسال شده و یک هزار و 200 وبلاگ در خصوص عفاف و حجاب راه اندازی شده است.

وی در پایان اظهار داشت: برگزاری 315 جلسه در مورد آسیب شناسی عفاف و حجاب و همچنین برگزاری شش هزار و 11 نشست تخصصی در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، از دیگر برنامه‌های سپاه در زمینه ارتقا عفاف و حجاب است.

کد مطلب 1690146

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