  1. فرهنگ و ادب
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۲۶

با حکم وزیر ارشاد؛

بهمن دری از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد کنار رفت

بهمن دری از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد کنار رفت

بهمن دری که از تیرماه 1389 جانشین محسن پرویز در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده بود، امروز از سوی وزیر ارشاد برکنار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه از مدت ها پیش و حتی در طول ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در سال 91 خبر برکناری و یا کناره گیری بهمن دری اخوی از تصدی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به گوش می رسید امروز با حکم سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از این سمت کنار گذاشته شد.

براساس آنچه در پایگاه فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درج شده است و همچنین پیامک هایی که به اصحاب رسانه ارسال شده علی اسماعیلی، جانشین بهمن دری در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است.

بهمن دری با کنارگذاشتن مدیران باتجربه این معاونت در طول مسئولیت خود و همچنین برگزاری ضعیف نمایشگاه کتاب تهران مورد انتقاد گسترده اهالی فرهنگ قرار گرفته بود.

این در حالی است که معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حدود یک ماه قبل از تغییر مدیر اداره کتاب و تغییر در ساختار این اداره خبر داده بود، اما محمد الله یاری مدیر اداره کتاب همچنان در سمت خود باقی مانده است.

کد مطلب 1690148

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