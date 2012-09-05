اختلاف نظر اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی اصفهان چالش عمده این سازمان است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مخلص بنکدار ظهر چهارشنبه در جمع مهندسان اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی حکم چرخ دنده‌های سازمان را دارند، بنابراین همدل، هم‌نظر و هم‌راستا بودن آنها لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نظام مهندسی اصفهان جایگاه خود را در بین 31 استان کشور از دست داده است که در طی برگزاری شورای مرکزی این امر نمود بیشتری یافت.

عضو جامعه نظام مهندسی اصفهان با اشاره به اینکه 18 سال پیش قانون نظام مهندسی در کشور تدوین شد که با توجه به تغییر شرایط ایران در طی این‌سال‌ها نیاز به اصلاح وجود دارد، افزود: اگر بخواهم از 20 نمره‌ای به وضعیت نظام مهندسی کنونی اصفهان بدهم، 15 را مناسبترین نمره می‌دانم.

وی تاکید کرد: اگر چه جایگاه فعلی که در آن قرار داریم با وضعیت مطلوب فاصله بسیاری دارد، اما با نگاهی به روند گذشته این نظام در اصفهان و کشور انتظار می‌رود در دهه 90 به این جایگاه دست یابیم.

بنکدار به اختلاف نظرها در مباحث ستادی و فنی سازمان نظام مهندسی اصفهان اشاره کرد و گفت: همدل و هم‌رای نبودن افراد سمی است که بر پیکره نظام مهندسی اصفهان رخنه کرده است.

عضو جامعه نظام مهندسی اصفهان اضافه کرد: اصلاح نظام مهندسی فعلی تنها در صورت برقراری ارتباط تنگاتنگ با تمام اعضای وابسته به سازمان امکان‌پذیر است.

وی گفت: قانون سازمان نظام مهندسی اصفهان که از سال 74 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال 75 آئین‌نامه‌های آن در وزارتخانه مورد تائید قرار گرفت، سه دوره عملکرد را طی کرده که قابل تحلیل و بررسی است.

وی با اشاره به سه دهه عمر نظام مهندسی اصفهان گفت: در دهه اول این نظام تاسیس و آغاز به کار کرد، در دهه دوم مشکلات آن شناسایی و به جامعه معرفی و در دهه سوم که هم‌اکنون در آن قرار داریم، کارایی، بالا بردن کیفیت شاخص‌های مهندسی و خدمت‌رسانی به مردم از ویژگی‌های بارز آن است.

بنکدار هر چند وضعیت فعلی نظام مهندسی اصفهان را مطلوب عنوان نکرد اما معتقد است که کیفیت ساخت و سازها در تمام شهر و روستاهای کشور طی دو دهه گذشته ارتقا یافته اما این گفته وی در حالی است که شاهد ساخت بناهای مختلف عمرانی و شهری با طراحی‌های زیبا، مستحکم و کارآمد مثل سی‌وسه پل، پل خواجو و عمارات تاریخی اصفهان در زمان شاه صفویه و عباسی بودیم که جای تامل دارد.

عضو جامعه نظام مهندسی اصفهان در پاسخ به این مقایسه از سوی خبرنگاران، رشد جمعیت، بلند مرتبه سازی و گسترش شهرها را از دلایل اصلی دور شدن از فرهنگ اصیل ایرانی در ساخت بناها عنوان کرد.

