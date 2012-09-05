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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۱۳

هاشمی فرد خبر داد:

انتخاب طرح مبتکر بوشهر به عنوان طرح برتر ملی در جشنواره "علم تا عمل"

انتخاب طرح مبتکر بوشهر به عنوان طرح برتر ملی در جشنواره "علم تا عمل"

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری بوشهر گفت: طرح ابتکاری مبتکر استان بوشهر در جشنواره علم تا عمل موفق به دریافت عنوان طرح برتر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هاشمی‌فرد عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به حضور موفق استان بوشهر در جشنواره علم تا عمل اشاره کرد و اظهار داشت: در جریان برگزاری سومین جشنواره ملی علم تا عمل، طرح ابتکار آمیز اسکله کیسونی و نوآوری در بندر عسلویه به عنوان یکی از طرح های برتر ملی انتخاب شد.

وی به تشریح این طرح ابتکاری پرداخت و اضافه کرد: دکتر علیخانی مجری این طرح مبتکرانه در مراسم افتتاحیه و در حضور معاون محترم رئیس جمهوری به تشریح طرح فوق پرداخت.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری بوشهر با بیان اینکه  سومین جشنواره ملی علم تا عمل از 13 تا 18  شهریورماه در مصلی امام خمینی تهران برگزار می‌شود، افزود: بیش از 44 طرح علمی از استان بوشهر در این جشنواره شرکت دارند.

وی از استقبال خوب بازدیدکنندگان از غرفه بوشهر در این نمایشگاه خبر داد و خاطرنشان ساخت: غرفه بوشهر دراین نمایشگاه طی این چند روز با استقبال خوب علاقمندان و شرکت‌های فناور و دانش بنیان روبرو شده است.

هاشمی فرد گفت: در سال گذشته استان بوشهر به عنوان یکی از استان های برتر در جشنواره انتخاب شده که از سوی برگزار کنندگان لوح تقدی آن به استاندار بوشهر اهدا شد.

 وی افزود: در جشنواره سال گذشته نتوانستیم دانشگاه‌های این استان را به صورت مستقیم و مؤثر مشارکت دهیم امسال تلاش خود را برای حضور پررنگ پژوهشگران دانشگاهی استان بوشهر به کار می‌بندیم.

مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری بوشهر خاطرنشان ساخت: بدون داشتن اعتبار لازم نمی‌توان در آموزش موفق بود به همین دلیل انتظار است دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر در این زمینه توجه بیشتری به امر آموزش داشته باشند.

کد مطلب 1690151

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