توسعه صنعتی لازمه ارتقا تولید ملی/ واحدهای صنفی زیر ذره بین بازرسان

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری عصر چهارشنبه در بازدید از برخی از واحدهای صنعتی استان اظهارداشت: صنعت در زمینه نوآوری های فنی، تحقیق و توسعه برای رسیدن به توسعه اقتصادی هر کشوری نقش و جایگاهی ویژه دارد.

وی عنوان کرد: بدون شک اهمیت نقش صنعت در رسیدن به توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و تاثیرمهمی بر توسعه اجتماعی، ایجاد اشتغال و کاهش فقر دارد.

کشف و ضبط مکمل های نیرو زای غیر مجاز در بندر انزلی

سرپرست صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: در راستای ساماندهی وضعیت کالاهای غیراستاندارد و جلوگیری از ورود و عرضه کالاهای قاچاق در چهارچوب اجرای طرح شبنم ( شبکه بازرسی و نظارت مردمی) مقادیری مکمل نیروزا در شهرستان انزلی کشف و توقیف شد.

وی افزود: میزان این کالاها 482 کیلو انواع قرص های چاقی و لاغری به تعداد 40 هزار و 438 عدد و انواع آمپول به تعداد 95 مورد کشف و ضبط شد، پرونده تخلف برای متخلفان تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.

منتظری ادامه داد: ارزش ریالی این پرونده که طی گشت مشترک با اداره آگاهی و بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت 210 میلیون ریال بوده است.

6 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی رودبار

وی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه امسال پنج هزار و 965 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی این شهرستان انجام گرفته است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: این بازرسی ها با همراهی واحد بازرسی و نظارت مجمع امور صنفی رودبار انجام و در نتیجه 140 واحد متخلف شناسایی شد.

وی همچنین اظهارداشت: عمده تخلفات این واحدها شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت کالا و نداشتن پروانه کسب بوده و متخلفان با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

منتظری تصریح کرد: در این مدت 120 مورد شکایت نیز به ستاد خبری این اداره واصل و همچنین 58 مورد گشت مشترک بازرسی با همراهی فرمانداری، تعزیرات حکومتی و مجمع امور صنفی شهرستان رودبار برگزار شده است.