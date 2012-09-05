3600 نقطه آسیب پذیر مالی در کشور شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا تیموری عصرچهارشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید دیوان محاسبات قزوین گفت: مهمترین وظیفه دیوان محاسبات کشور حفظ بیت المال با توصیه به رعایت قانون است و از بازوان توانمند نظارتی مجلی نیز محسوب می شود.



وی افزود: ارتقاء نظام سلامت اداری، شفایفت در امور مالی و ایجاد انضباط مالی از رسالتهای این نهاد است که تلاش می شود در مسیر تحقق سند چشم انداز حرکت کنیم.



تیموری تصریح کرد: برای تحقق سند چشم انداز اسناد بالادستی را تدوین کرده و در قالب برنامه بهبود عملکرد با نگاه به اهداف نظام، سند چشم انداز و افق ایران در سال 1404 با هفت استراتژی اجرایی شده است.



این مسئول بیان کرد: مهمترین استراتژی دیوان در این سند ارتقاء نقش دیوان در تصمیم سازی و تصمیم گیری است که در این راستا در مجلس هیچ لایحه یا طرحی بدون نظر کارشناسی دیوان و مرکز پژوهش ها تصویب نیم شود.



تیموری یادآورشد: افزایش اقدامات پیشگیرانه و تعامل با دستگاههای اجرایی از دیگر کارهایی است که در دیوان جدی گرفته شده و با کارهای جدیدی که آغاز شده به سمت حسابرسی عملکرد حرکت می کنیم.



شناسایی 3600 نقطه حادثه خیز مالی در کشور



این مسئول گفت: با استقرار سامانه نظارت آن لاین با نام" ثنا " با استفاده از نرم افزار و فن آوری نوین و IT، اطلاعات استانها به تهران منتقل می شود و نظارت کاملی بر امور کشور صورت خواهد گرفت.



تیموری یادآورشد: تاکنون سه هزار و 600 نقطه حادثه خیز مالی در کشور شناسایی شده که با راه اندازی سیستم ثنا قادریم

این مناطق را کنترل و ارزیابی کنیم.



وی تشکیل کمیته های تخصصی در بخشهای مختلف را از دیگر کارهای این دیوان دانست و افزود: با تشکیل ستاد مشاوره

فنی و حقوقی و گردآوری نکات ارزشمند کلیدی در کار نظارت و ارائه آن در قالب کتاب راهنمایی لازم به مدیران داده می شود.



تیموری اظهارداشت: کارشناسان دیوان حضور پر رنگی در مجلس شورای اسلامی دارند و گزارش های متقن و بموقع را در اختیار نمایندگان قرار می دهند و در همه کمیسیون ها نقش مشاوره را ایفا می کنیم.



معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور گفت: مدیران دستگاهای اجرایی ارزشمندترین سرمایه های نظام اسلامی هستند که در این شرایط مسئولیت پذیرفته اند لذا تلاش می کنیم قدرت ریسک مدیران افزایش یابد و تغییرات در دیوان با هدف ارتقاءکارآمدی دستگاهها انجام شود.

استان قزوین وضعیت مطلوبی دارد



تیموری وضعیت استان قزوین را مطلوب دانست و افزود: قزوین یکی از استانهای پیشرو در رفع واخواهی در گزارش تفریغ بودجه است که از 212 بند واخواهی تعداد 190 مورد را رفع کرده است.

این مسئول یادآورشد: تاکنون چهارهزار پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده و در دست بررسی است.