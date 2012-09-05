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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۰۵

تیموری:

3600 نقطه آسیب پذیر مالی در کشور شناسایی شد

3600 نقطه آسیب پذیر مالی در کشور شناسایی شد

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور گفت: تاکنون سه هزار و 600 نقطه حادثه خیز مالی در دستگاههای اجرایی شناسایی شده است که با راه اندازی سامانه نظارت در دیوان محاسبات کشور این نقاط کنترل کامل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا تیموری عصرچهارشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید دیوان محاسبات قزوین گفت: مهمترین وظیفه دیوان محاسبات کشور حفظ بیت المال با توصیه به رعایت قانون است و از بازوان توانمند نظارتی مجلی نیز محسوب می شود.

وی افزود: ارتقاء نظام سلامت اداری، شفایفت در امور مالی و ایجاد انضباط مالی از رسالتهای این نهاد است که تلاش می شود در مسیر تحقق سند چشم انداز حرکت کنیم.

تیموری تصریح کرد:  برای تحقق سند چشم انداز اسناد بالادستی را تدوین کرده و در قالب برنامه  بهبود عملکرد با نگاه به اهداف نظام، سند چشم انداز و افق ایران در سال 1404 با هفت استراتژی اجرایی شده است.

این مسئول بیان کرد: مهمترین استراتژی دیوان در این سند ارتقاء نقش دیوان در تصمیم سازی و تصمیم گیری است که در این راستا در مجلس هیچ لایحه یا طرحی بدون نظر کارشناسی دیوان و مرکز پژوهش ها تصویب نیم شود.

تیموری یادآورشد: افزایش اقدامات پیشگیرانه و تعامل با دستگاههای اجرایی از دیگر کارهایی است که در دیوان جدی گرفته شده و با کارهای جدیدی که آغاز شده به سمت حسابرسی عملکرد حرکت می کنیم.

شناسایی 3600 نقطه حادثه خیز مالی در کشور

این مسئول گفت: با استقرار سامانه نظارت آن لاین با نام" ثنا " با استفاده از نرم افزار و فن آوری نوین و IT، اطلاعات استانها به تهران منتقل می شود و نظارت کاملی بر امور کشور صورت خواهد گرفت.

تیموری یادآورشد: تاکنون سه هزار و 600 نقطه حادثه خیز مالی در کشور شناسایی شده که با راه اندازی سیستم ثنا قادریم
این مناطق را کنترل و ارزیابی کنیم.

وی تشکیل کمیته های تخصصی در بخشهای مختلف را از دیگر کارهای این دیوان دانست و افزود: با تشکیل ستاد مشاوره
فنی و حقوقی و گردآوری نکات ارزشمند کلیدی در کار نظارت و ارائه آن در قالب کتاب راهنمایی لازم به مدیران داده می شود.

تیموری اظهارداشت: کارشناسان دیوان حضور پر رنگی در مجلس شورای اسلامی دارند و گزارش های متقن و بموقع را در اختیار نمایندگان قرار می دهند و در همه کمیسیون ها نقش مشاوره را ایفا می کنیم.

معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور گفت: مدیران دستگاهای اجرایی ارزشمندترین سرمایه های نظام اسلامی هستند که در این شرایط مسئولیت پذیرفته اند لذا تلاش می کنیم قدرت ریسک مدیران افزایش یابد و تغییرات در دیوان با هدف ارتقاءکارآمدی دستگاهها انجام شود.

استان قزوین وضعیت مطلوبی دارد

تیموری وضعیت استان قزوین را مطلوب دانست و افزود: قزوین یکی از استانهای پیشرو در رفع واخواهی در گزارش تفریغ بودجه است که از 212 بند واخواهی تعداد 190 مورد را رفع کرده است.

این مسئول یادآورشد: تاکنون چهارهزار پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده و در دست بررسی است.

کد مطلب 1690153

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