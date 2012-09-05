سوریه در خط مقدم مبارزه با رژیم اشغالگرقدس قرار دارد/ تاکید بر اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگاری مهر، بیانیه دوازدهمین اجلاس خبرگان رهبری بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مجلس خبرگان رهبرى در پایان دوازدهمین اجلاس خود، با آرزوى توفیق و سربلندى براى ملّت بزرگ ایران لازم مىداند مطالبى را به استحضار مردم شریف برساند:
1 ـ از حضور پرشکوه و حماسى مردم ایران در روز جهانى قدس در فضاى معنوى ماه مبارک رمضان که تجدید بیعتى آگاهانه با آرمانهاى انقلاب اسلامى و امام راحل قدسسره و رهبر معظم انقلاب اسلامى بود؛ تقدیر نموده و از مردم آگاه و ظلمستیزى که در دیگر نقاط جهان، این مراسم ضد استکبارى و ضد صهیونیستى را برپا داشتند، تشکر مىنماییم.
2 ـ برگزارى موفقیتآمیز اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران نشانهاى از اقتدار، عزّت و پیروزى نظام جمهورى اسلامى ایران در میان ملتها و کشورهاى جهان بود. انتظار مىرود در طول دورهى ریاست ایران اسلامى، با تشکیل دبیرخانهاى فعّال، در راستاى تحکیم ساختار، نهاد سازى و بهرهگیرى مؤثر از ظرفیتهاى بالقوه و بالفعل این جنبش گام برداشته شود و امید است توصیههاى مهم مقام معظم رهبرى(مدظلهالعالى) در سخنرانى افتتاحیهى اجلاس و در دیدار با سران کشورها، بخصوص نسبت به مسایل جهانى و اصلاح ساختار سازمان ملل اجرایى شده و مورد توجه جدّى همهى مسئولان ذىربط قرار گیرد.
3 ـ در شرایط تشدید فشارهاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى از سوى نظام سلطه بر ملت ایران که به فضل الاهى تاکنون حاصلى جز تقویت ارادهى ملت شریف نداشته، مجلس خبرگان رهبرى راهکار برون رفت از این شرایط را طرح اقتصاد مقاومتى و رعایت اصول صرفهجویى، قناعت و اعمال سیاستِ از تولید به مصرف و حمایت از تولید ملى و کار و سرمایهى ایرانى دانسته و همگان، بهویژه دولتمردان را به استفاده از تولیدات داخلى توصیه مىنماییم.
4 ـ با عرض تسلیت به مناسبت وقوع زلزله در استان آذربایجانشرقى، براى از دست رفتهگان این حادثه طلب مغفرت نموده و براى بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم و از حضور رهبر معظم انقلاب اسلامى (مدظلهالعالى) و مسئولان کشورى در میان حادثه دیدگان منطقه تشکر مىنماییم. همچنین از مسئولان امر، اهتمام وافر در کمک به آسیب دیدگان و بخصوص تسریع در تأمین مسکن و سرپناه مناسب قبل از فصل سرما را خواستاریم.
5 ـ در آستانهى سال تحصیلى جدید از همهى دانشآموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینى و همچنین آموزگاران، اساتید و مسئولان آموزشى مىخواهیم براى پیشرفت در عرصههاى آموزش، پژوهش و اخلاق و معنویت تلاش نمایند و از دانشمندان و دست اندرکاران دانشهاى بنیادین مىخواهیم بر رشد کیفى و کمّى و پرشتاب خود در همهى عرصهها بیفزایند و براى پیشرفت علمى و تلاش براى جوشش چشمههاى ایمان بر پایهى ارتقاى معرفت دینى و تقویت کارآمدى نظام اسلامى و روحیهى جهادى و پیشبرد جنبش نرمافزارى تلاش نمایند.
6 ـ مجلس خبرگان رهبرى، جنبش مبارک بیدارى اسلامى را به عنوان ثمرهى انقلاب اسلامى، ارج نهاده و از ملتهاى مسلمان مىخواهد ضمن حفظ وحدت و پرهیز از هر نوع تفرقهى قومى، دینى و اقلیمى، با درایت و هوشیارى، از نفوذ و رسوخ عناصر و اندیشههاى سودجویانه ى استکبارى و صهیونیستى به درون این جنبشها، ممانعت به عمل آورده و توطئهى مصادرهى جنبشهاى اسلامى توسط قدرتهاى بزرگ و فرصت طلب را خنثى نمایند.
7 ـ یکى از عوامل مهم موفقیت ما در عرصههاى گوناگون، پایبندى به احکام نورانى اسلام بوده و همین امر زمینهى گرایش ملتهاى مسلمان در خیزش اسلامى در منطقه است از این رو لازم مىدانیم همهى مسئولان و خدمتگزاران نظام اسلامى در کلیهى سطوح نسبت به صیانت و پاسدارى از احکام نورانى اسلام وفادار و در حفظ وحدت و همدلى و اصل مهم ولایتمدارى کوشا باشند.
8 ـ ما ضمن ابراز تأسف از چشم بستن سازمانهاى مدافع حقوق بشر بر حوادث خونین میانمار و بحرین؛ از تمامى حق طلبان و آزادگان جهان و سازمانهاى مدعى حقوق بشر انتظار داریم رژیم حاکم بر بحرین را به دلیل نقض تمامى مقررات مربوط به حقوق بشر، تحت فشار و بازخواست بینالمللى قرار دهند.
9 ـ از مسلمانان و آزادى خواهان جهان مىخواهیم در مقابل توطئهى نظام سلطه علیه سوریه، به عنوان خط مقدم مبارزه با رژیم اشغالگر قدس، واکنش نشان داده و از ارسال سلاح و کمکهاى مالى توسط نظام استکبارى به این کشور و تشدید جنگ داخلى و پیچیدهتر شدن مسائل جلوگیرى کنند و راهحلهاى عقلانى بر پایهى عدالت و جلوگیرى از قتل و کشتار مردم بىگناه، نفى خشونت، گفتگوى ملّى و روش مسالمتآمیز و انتخابات آزاد را به دور از توطئههاى استکبارى و ماجراجویىها و فشارهاى صهیونیستى انتخاب نمایند.
در پایان ضمن درخواست رحمت و علوّ درجات براى روح ملکوتى حضرت امام قدسسره و سایر شهیدان راه حق بخصوص شهیدان رجایى و باهنر که در ایام سالگرد شهادتشان در هفتهى دولت به سر مىبریم و همچنین شهداى هفدهم شهریور ماه؛ از درگاه خداوند تبارک و تعالى خواستاریم و انتظار داریم راهى که ملت شریف ایران با الهام از آرمانهاى امام خمینى قدسسره و در پرتو رهنمودهاى نورانى حضرت آیت الله العظمى خامنهاى مدظلهالعالى در پیش گرفته است؛ به سعادت و بهروزى این ملت و امت بزرگ اسلامى ختم و با تعجیل در ظهور امام عصر«عجل الله تعالى فى فرجه الشریف» پرچم پر افتخار اسلام را در سراسر گیتى به اهتزاز در آورد.
«انه سمیع و مجیب الدعاء»
مجلس خبرگان رهبرى
15/6/1391
15/6/1391
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