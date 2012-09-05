سوریه در خط مقدم مبارزه با رژیم اشغالگرقدس قرار دارد/ تاکید بر اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگاری مهر، بیانیه دوازدهمین اجلاس خبرگان رهبری بدین شرح است:

بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم

مجلس خبرگان رهبرى در پایان دوازدهمین اجلاس خود، با آرزوى توفیق و سربلندى براى ملّت بزرگ ایران لازم مى‏داند مطالبى را به استحضار مردم شریف برساند:

1 ـ از حضور پرشکوه و حماسى مردم ایران در روز جهانى قدس در فضاى معنوى ماه مبارک رمضان که تجدید بیعتى آگاهانه با آرمان‏هاى انقلاب اسلامى و امام راحل قدس‏سره و رهبر معظم انقلاب اسلامى بود؛ تقدیر نموده و از مردم آگاه و ظلم‏ستیزى که در دیگر نقاط جهان، این مراسم ضد استکبارى و ضد صهیونیستى را برپا داشتند، تشکر مى‏نماییم.

2 ـ برگزارى موفقیت‏آمیز اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران نشانه‏اى از اقتدار، عزّت و پیروزى نظام جمهورى اسلامى ایران در میان ملت‏ها و کشورهاى جهان بود. انتظار مى‏رود در طول دوره‏ى ریاست ایران اسلامى، با تشکیل دبیرخانه‏اى فعّال، در راستاى تحکیم ساختار، نهاد سازى و بهره‏گیرى مؤثر از ظرفیت‏هاى بالقوه و بالفعل این جنبش گام برداشته شود و امید است توصیه‏هاى مهم مقام معظم رهبرى(مدظله‏العالى) در سخنرانى افتتاحیه‏ى اجلاس و در دیدار با سران کشورها، بخصوص نسبت به مسایل جهانى و اصلاح ساختار سازمان ملل اجرایى شده و مورد توجه جدّى همه‏ى مسئولان ذى‏ربط قرار گیرد.

3 ـ در شرایط تشدید فشارهاى اقتصادى، سیاسى و فرهنگى از سوى نظام سلطه بر ملت ایران که به فضل الاهى تاکنون حاصلى جز تقویت اراده‏ى ملت شریف نداشته، مجلس خبرگان رهبرى راهکار برون رفت از این شرایط را طرح اقتصاد مقاومتى و رعایت اصول صرفه‏جویى، قناعت و اعمال سیاستِ از تولید به مصرف و حمایت از تولید ملى و کار و سرمایه‏ى ایرانى دانسته و همگان، به‏ویژه دولت‏مردان را به استفاده از تولیدات داخلى توصیه مى‏نماییم.

4 ـ با عرض تسلیت به مناسبت وقوع زلزله در استان آذربایجان‏شرقى، براى از دست رفته‏گان این حادثه طلب مغفرت نموده و براى بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم و از حضور رهبر معظم انقلاب اسلامى (مدظله‏العالى) و مسئولان کشورى در میان حادثه دیدگان منطقه تشکر مى‏نماییم. همچنین از مسئولان امر، اهتمام وافر در کمک به آسیب دیدگان و بخصوص تسریع در تأمین مسکن و سرپناه مناسب قبل از فصل سرما را خواستاریم.

5 ـ در آستانه‏ى سال تحصیلى جدید از همه‏ى دانش‏آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینى و هم‏چنین آموزگاران، اساتید و مسئولان آموزشى مى‏خواهیم براى پیشرفت در عرصه‏هاى آموزش، پژوهش و اخلاق و معنویت تلاش نمایند و از دانشمندان و دست اندرکاران دانش‏هاى بنیادین مى‏خواهیم بر رشد کیفى و کمّى و پرشتاب خود در همه‏ى عرصه‏ها بیفزایند و براى پیشرفت علمى و تلاش براى جوشش چشمه‏هاى ایمان بر پایه‏ى ارتقاى معرفت دینى و تقویت کارآمدى نظام اسلامى و روحیه‏ى جهادى و پیشبرد جنبش نرم‏افزارى تلاش نمایند.

6 ـ مجلس خبرگان رهبرى، جنبش مبارک بیدارى اسلامى را به عنوان ثمره‏ى انقلاب اسلامى، ارج نهاده و از ملت‏هاى مسلمان مى‏خواهد ضمن حفظ وحدت و پرهیز از هر نوع تفرقه‏ى قومى، دینى و اقلیمى، با درایت و هوشیارى، از نفوذ و رسوخ عناصر و اندیشه‏هاى سودجویانه ى استکبارى و صهیونیستى به درون این جنبش‏ها، ممانعت به عمل آورده و توطئه‏ى مصادره‏ى جنبش‏هاى اسلامى توسط قدرت‏هاى بزرگ و فرصت طلب را خنثى نمایند.

7 ـ یکى از عوامل مهم موفقیت ما در عرصه‏هاى گوناگون، پایبندى به احکام نورانى اسلام بوده و همین امر زمینه‏ى گرایش ملت‏هاى مسلمان در خیزش اسلامى در منطقه است از این رو لازم مى‏دانیم همه‏ى مسئولان و خدمتگزاران نظام اسلامى در کلیه‏ى سطوح نسبت به صیانت و پاسدارى از احکام نورانى اسلام وفادار و در حفظ وحدت و همدلى و اصل مهم ولایتمدارى کوشا باشند.

8 ـ ما ضمن ابراز تأسف از چشم بستن سازمان‏هاى مدافع حقوق بشر بر حوادث خونین میانمار و بحرین؛ از تمامى حق طلبان و آزادگان جهان و سازمان‏هاى مدعى حقوق بشر انتظار داریم رژیم حاکم بر بحرین را به دلیل نقض تمامى مقررات مربوط به حقوق بشر، تحت فشار و بازخواست بین‏المللى قرار دهند.

9 ـ از مسلمانان و آزادى خواهان جهان مى‏خواهیم در مقابل توطئه‏ى نظام سلطه علیه سوریه، به عنوان خط مقدم مبارزه با رژیم اشغالگر قدس، واکنش نشان داده و از ارسال سلاح و کمک‏هاى مالى توسط نظام استکبارى به این کشور و تشدید جنگ داخلى و پیچیده‏تر شدن مسائل جلوگیرى کنند و راه‏حل‏هاى عقلانى بر پایه‏ى عدالت و جلوگیرى از قتل و کشتار مردم بى‏گناه، نفى خشونت، گفتگوى ملّى و روش مسالمت‏آمیز و انتخابات آزاد را به دور از توطئه‏هاى استکبارى و ماجراجویى‏ها و فشارهاى صهیونیستى انتخاب نمایند.

در پایان ضمن درخواست رحمت و علوّ درجات براى روح ملکوتى حضرت امام قدس‏سره و سایر شهیدان راه حق بخصوص شهیدان رجایى و باهنر که در ایام سالگرد شهادتشان در هفته‏ى دولت به سر مى‏بریم و هم‏چنین شهداى هفدهم شهریور ماه؛ از درگاه خداوند تبارک و تعالى خواستاریم و انتظار داریم راهى که ملت شریف ایران با الهام از آرمان‏هاى امام خمینى قدس‏سره و در پرتو رهنمودهاى نورانى حضرت آیت الله العظمى خامنه‏اى مدظله‏العالى در پیش گرفته است؛ به سعادت و بهروزى این ملت و امت بزرگ اسلامى ختم و با تعجیل در ظهور امام عصر«عجل الله تعالى فى فرجه الشریف» پرچم پر افتخار اسلام را در سراسر گیتى به اهتزاز در آورد.



«انه سمیع و مجیب الدعاء»

مجلس خبرگان رهبرى

15/6/1391