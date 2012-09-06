1170 نفر از دارندگان برگه سهام عدالت در صومعه سرا بیمه تکمیلی درمان و عمر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی شاداب افزود: در راستای توانمند سازی شرکتهای تعاونی سهام عدالت، بسط خلاقیت و خدمتی متفاوت به سهامداران برای نخستین بار در کشور این تعداد از سهامداران شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان صومعه سرا بیمه تکمیلی درمان و عمر شدند.

وی همچنین با اشاره به اینکه ایده اجرای این طرح و مطالعات از سوی سهام عدالت صومعه سرا انجام شده است، اظهارداشت: پس از هماهنگی با استان و برگزاری کارگروهی به ریاست فرماندار و دبیری سهام عدالت با حضور بخشداران و روسای برخی ادارات درشانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری و همچنین اطلاع رسانی و فراخوان نامحدود بین مردم بویژه سهامدران پس از فرآیند ثبت نام متقاضیان، برای سال اول شرکت تعاونی سهام عدالت صومعه سرا توانست این تعداد را بیمه تکمیلی درمان و عمر با انعقاد قرارداد یکساله با بیمه ایران کند.

مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت صومعه سرا ادامه داد: برخی از استانهای کشور ضمن با خبر شدن از اجرای این طرح در شهرستان صومعه سرا خواستار اجرای طرح مزبور در استان خود هستند.