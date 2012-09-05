خلاء فکری در هیئت مدیره نظام مهندسی اصفهان به صلاح این سازمان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا احمدی ظهر چهارشنبه در جمع مهندسان اصفهان اظهار داشت: جایگاه کنونی سازمان نظام مهندسی در خور آن نیست.

وی بیان داشت: در حال حاضر راه درازی برای رسیدن به اعتلای سازمان مهندسی اصفهان مانده که باید پیموده شود.

عضو جامعه نظام مهندسی استان اصفهان خواستار مدیریت نوین متناسب با رشد سازمان مهندسی اصفهان شد و افزود: ایجاد زمینه‌های جدید اشتغال و حمایت حقوقی از اعضاء و تحکیم روابط حقوقی و وظایف مهندسی در جامعه از عوامل رشد سازمان مهندسی است.

وی تصریح کرد: سر دادن شعارهایی غیر واقعی و متضاد با قوانین که نمی‌توان آن را عملیاتی ساخت تنها وقتی از اعضای هیئت مدیره را برای توجیه کردن یکدیگر و آشنایی با قانون می‌گیرد که باید به شدت از آن پرهیز کرد.

احمدی اعلام کرد که اعضای جدید هیئت مدیره سازمان مهندسی باید از افرادی تشکیل شود که در کنار تجربه معقول و آشنایی با قوانین، دارای وقت کافی برای پیگیری امور مربوطه باشند.

وی که معتقد است داشتن سوابقی اجرایی مثل عضویت در کمیسیون‌های حقوقی و آئین‌نامه‌ها و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سبب شده تا حدودی به قوانین و محدودیت‌ها آشنا شود، گفت: ورود افراد جدید با اندیشه‌های متفاوت از واجبات پیشرفت هر تشکلی است.

این عضو سازمان نظام مهندسی استان اصفهان تسلط به وسایل ارتباط جمعی و آشنایی به انجام امور با متدهای نوین را بهترین ویژگی خویش برای کاهش فاصله عمیق بین نسل‌های مختلف سازمان نظام مهندسی کنونی دانست و تاکید کرد: تنها در صورت همکاری و هم فکری رشته‌های تخصصی مهندسی می‌توان گام‌های مؤثرتری برای ارتقاء کیفی ساخت و ساز در شهر برداشت.



