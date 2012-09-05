متن حکم وزیر ارشاد برای سرپرست جدید معاونت فرهنگی این وزارتخانه

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم سید محمد حسینی خطاب به علی اسماعیلی آمده است: «فرهنگ شرافتی دارد که تشرف به حریمش«فاخلع نعلیک» می طلبد.
جامعه اسلامی ما بر محور فرهنگ دینی حرکت می کند و قوه محرکه آن نیز می باید هم از جنس این فرهنگ باشد و هم به نیروی مدیریت مستظهر!
جنابعالی را که آشنا با این قبیله اید به سمت «سرپرست معاونت امور فرهنگی» منصوب می نمایم تا در سایه تواناییها و تجارب خویش با عنایت حضرت حق و مشاوره اهالی این طایفه ، طیفی از اقدامات را به منصه اجرا بنشانید.
فرصتها " تَمُرُّمَرّ السّحاب" است؛ به اغتنام فرصت بدست آمده، پرونده عمل را تا مرز مرضی خداوند، ره توشه آخرت نماییم.
به توصیه، توسعه روابط با مراکز فرهنگی، ناشران و نویسندگان و نیز ارتباط با حوزه های علمیه و دانشگاه ها، را یادآور می شوم.
توفیق، رفیق طریق عزت و اعتبارتان باد.
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