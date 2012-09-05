  1. فرهنگ و ادب
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۹:۵۷

متن حکم وزیر ارشاد برای سرپرست جدید معاونت فرهنگی این وزارتخانه

متن حکم وزیر ارشاد برای سرپرست جدید معاونت فرهنگی این وزارتخانه

پایگاه اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متن حکم سرپرست جدید معاونت فرهنگی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم سید محمد حسینی خطاب به علی اسماعیلی آمده است: «فرهنگ شرافتی دارد که تشرف به حریمش«فاخلع نعلیک» می طلبد.

 جامعه اسلامی ما بر محور فرهنگ دینی حرکت می ­کند و قوه محرکه آن نیز می­ باید هم از جنس این فرهنگ  باشد و هم به نیروی مدیریت مستظهر!

جنابعالی را که آشنا با این  قبیله ­اید به سمت «سرپرست معاونت امور فرهنگی» منصوب می­ نمایم تا در سایه تواناییها و تجارب خویش با عنایت حضرت حق و مشاوره اهالی این طایفه ، طیفی از اقدامات را به منصه اجرا بنشانید.

فرصتها " تَمُرُّمَرّ السّحاب" است؛ به اغتنام فرصت بدست آمده، پرونده عمل را تا  مرز مرضی خداوند، ره توشه آخرت نماییم.

 به توصیه، توسعه روابط با مراکز فرهنگی، ناشران و نویسندگان و نیز ارتباط با حوزه­ های علمیه و دانشگاه­ ها، را یادآور می­ شوم.

توفیق، رفیق طریق عزت و اعتبارتان باد.

کد مطلب 1690159

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