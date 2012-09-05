به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان در پایان مراسم افتتاحیه دوازدهمین دوره اجلاس خبرگان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده توصیه شما به جناح اصولگرا چیست؟ و آیا فکر می کنید وحدت بین نیروهای اصولگرا حاصل می شود؟ گفت: من کلمه وحدت را بکار نمی برم و از کلمه ائتلاف استفاده می کنم. وحدت به معنی یکی شدن است که این امکان پذیر نیست.

وی در ادامه افزود: به هر ترتیب اختلاف سلیقه وجود دارد و باید این را پذیرفت اما برای رسیدن به اهداف اصلی باید اشتراکاتمان را بیشتر کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: توصیه من در انتخابات مجلس نیز همین بود اما برخی متاسفانه عمل نکردند.

وی اظهار داشت: من نمی گویم فردی را مشخص کنید و بگویید این آقا کاندیدا باشد بلکه آنها که صلاحیت دارند باید به میدان بیایند و همه حتی کاندیداهای دیگر نیز این موضوع را قبول می کنند.

آیت الله مهدوی کنی با بیان اینکه نمی خواهم به کاندیدای خاصی اشاره کنم، ادامه داد: پیشنهاد می کنم حداقل روی دو نفر ائتلاف کنند.

وی در ادامه افزود: البته اگر بخواهیم در این موضوع حرف های آرمانی بزنیم طور دیگری می شود.

رئیس مجلس خبرگان همچنین در خصوص حضور اصلاح طلبان در انتخابات و توصیه به این طیف سیاسی گفت: به اصلاح طلبان توصیه می کنم به فکر مملکت خود باشند افرادی که صلاحیت داشته انقلاب و نظام را قبول دارند و در مقام براندازی نیستند می توانند به میدان بیایند. چه اشکالی دارد که آنها هم کاندیدا داشته باشند.

وی در ادامه افزود: اصلاح طلبان باید طوری عمل کنند که به دیگران بخصوص خارجی ها القاء شود که براندازی را قبول نمی کنیم. البته به غیر از این هم باشد بیشتر مردم ایران قبول نخواهند کرد.

آیت الله مهدوی کنی تصریح کرد: اصلاح طلبان باید راهشان را عوض کنند و نشان دهند که در مقام براندازی نیستند و در این صورت است که می توانند در انتخابات شرکت کرده و تبلیغ کنند که اگر غیر از این باشد حضورشان در انتخابات غیرممکن است.

وی با بیان اینکه ما هیچوقت براندازی را تایید نمی کنیم، گفت: بنای ما پاسداری از انقلاب است و مسامحه نخواهیم کرد.

وی همچنین با توجه به سال پایانی دولت در توصیه ای به دولتمردان گفت: رهبری در ملاقات با هیئت دولت مطالبی را بیان فرمودند و اشاره داشتند که این دولت بسیار خدمت کرده است و حال باید با توجه به این مدت کوتاه از عمر دولت، دولتمردان مسائل را جدی تر دنبال کنند.

وی با بیان اینکه دولت ها در سال آخر کمی سست می شوند، گفت: ولی توصیه رهبری به این دولت این بود که در این فرصت باقیمانده سست نشوند و کارها را جدی دنبال کنند.

وی تصریح کرد: این فکر نباید باشد که ما نیز بعدا هستیم و یا اینکه کاندیدای ما در دوره بعدی رای خواهد آورد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر دولت به خدمتگزاری خود ادامه دهد، مردم راضی خواهند شد و برای حضور در انتخابات دور بعد رغبت پیدا خواهند کرد در غیر این صورت رغبت مردم کم خواهد شد.