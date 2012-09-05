به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضی بعد از ظهر چهارشنبه در سومین کنفرانس و جشنواره بینالمللی مقاومت اسلامی که در اصفهان در حال برگزاری است، با بیان اینکه نقش رسانهها در بیداری اسلامی و دستیابی به اهداف و رویکردهای آن چشمگیر و قابل توجه است، اظهار داشت: در حال حاضر قدرت و نظارت بر محیط در دست رسانهها است.
وی افزود: رسانهها در برخی از موارد که حوادثی در محیط اطراف خود ایجاد میشود برای حفظ سلامت جامعه به محیط اطراف نظارت میکنند.
قائم مقام اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی با اشاره به نقشهای طبیعی و تهییجی برای رسانهها گفت: در بسیاری از موارد رسانهها سبب تهییج ملتها و جریانهای در صحنه میشوند و امروز صحنه تبادل و گسترش اطلاعات در صحنههای مختلف است.
وی با تاکید بر اینکه دربرگیری یکی از مهمترین دلایل جدی توجه بیش از اندازه به حوزه رسانه محسوب میشود، اضافه کرد: امروز رسانهها بیش از حد واقعی به حوزه بیداری اسلامی توجه میکنند و رسانهها با فعالیت خود شمول بیشتری از مردم را در بر میگیرند.
رضی بیان داشت: امروز حوزه رسانه بیشتر از جنگ با مردم ارتباط دارد زیرا امکان تکرار در حوزه رسانه وجود دارد اما در صحنه جنگ حادثه یکبار ایجاد میشود.
وی با اشاره به اینکه امروز رسانههای متعدد و مختلفی در صحنه دنیا حضور دارند، گفت: البته برخی از رسانهها در صحنه استکباری و صهیونیستی فعالیت میکنند و برخی از رسانهها نیز در صحنه انقلاب و بیداری اسلامی شکل گرفتهاند.
قائم مقام اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی با بیان اینکه میزان سرمایهگذاری رسانهها در جریانهای استکباری و صهیونیستی قابل مقایسه با سرمایهگذاری رسانهها در جریانهای انقلاب و بیداری اسلامی نیست، تصریح کرد: در حوزه رسانههای استکباری، ارتجاعی و صهیونیستی مالکیت ماهوارهها و محیط مجازی را مشاهده می کنیم.
وی یادآور شد: رسانههای اسلامی در حوزه بیداری اسلامی، مقاومت اسلامی و دفاع از جهان اسلام فعالیت میکنند و بیش از 200 شبکه رادیویی، تلویزیونی و تصویری از نهضت اسلامی شکل گرفته است.
رضی با بیان اینکه تمام این شبکهها با فعالیت خود از بیداری و مقاومت اسلامی حمایت میکنند، اضافه کرد: امروز جریانهای مختلفی در کشورهای مختلف برای حمایت از مقاومت و بیداری اسلامی فعالیت میکنند و رسانههای استکباری و صهیونیستی با جریانهای معاند به دنبال این هستند که جریانهای بیداری اسلامی را شکست بدهند.
وی با اشاره به اینکه رسانههای استکباری و صهیونیستی با جریانهای معاند به دنبال این هستند که جریانهای بیداری اسلامی را شکست بدهند، تاکید کرد: در حال حاضر رسانههای مقاومتی در حماس و کشورهای عربی شکل گرفتهاند که این رسانهها رویکردی بر خلاف رسانههای معاند و استکباری دارند.
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