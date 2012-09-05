افتتاح 580 پروژه در استان تهران/ روند افتتاح پروژه ها شتاب خواهد گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان شهریار که با حضور مسئولان این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: طی هفته دولت در استان تهران بیش از 580 پروژه با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 200 میلیارد ریال افتتاح شد که بخشی از آن مربوط به شهرستان شهریار است.

وی عنوان کرد: در شهرستان شهریار بالغ بر 50 پروژه با اعتبار 450 میلیارد ریال در بخش های مختلف عمرانی، آموزشی، فرهنگی و... افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مسئول گفت: پیش بینی بر آن است که تا پایان سال جاری یک مرحله افتتاح دیگر نیز در شهرستان شهریار وجود خواهد داشت که طی آن بسیاری از پروژه های در دست احداث در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت.

تمدن ضمن مشروط خواندن روند کار و تلاش مسئولان شهرستان شهریار افزود: حرکت بزرگ دولت نهم و دهم و روند گسترش عدالت و رفاه میان مردم بسیار ستودنی است و امید می رود این حرکت در دولت های بعدی نیز نهادینه شود.

استاندار تهران ادامه داد: افتتاح پروژه هایی از قبیل فرهنگسرا، پارک، آتش نشانی، درمانگاه و... نشان از کار و تلاش بی وقفه مسئولان شهرستان دارد و بنا بر سیاست کلی دولت روند افتتاح طرح ها و پروژه ها در سال پایانی دولت شتاب خواهد گرفت و شهروندان شاهد افتتاح پروژه های بیشتری خواهند بود.

وی گفت: تمام تلاش بر این است پروژه ای نیمه تمام به دولت بعدی منتقل نشود و تمام قول های دولت به مردم تا پایان همین دولت اجرایی شود.