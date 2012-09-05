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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۵۷

افتتاح بیش از 50 پروژه با اعتبار 450 میلیارد ریال در شهریار

بعد از ظهر امروز با حضور استاندار تهران، نماینده مردم شهریار و ملارد فرماندار شهرستان شهریار شهرداران شهریار و اندیشه و سایر مسئولان مراسم افتتاح بیش از 50 پروژه با اعتبار 450 میلیارد ریال برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح دو بوستان شهید احمدی روشن و آزادگان فرهنگسرای سعدی بازار روز زیتون کلنگ زنی بستان 4.3 هکتاری در شهر اندیشه صورت گرفت که این مراسم با حضور خانواده معظم شهید احمدی روشن برگزار شد.

در شهر شهریار نیز ساختمان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بهره برداری از آبیاری مکانیزه و تحت فشار در بلوار شهیدان اینانلو و مرکز بهداشتی درمانی و روستای بینار افتتاح شد.

در پایان این مراسم استاندار، فرماندار و سایر مسئولان حاضر با اهدای لوح از خانواده شهید احمدی روشن تقدیر کردند همچنین خیر سازنده مرکز بهداشتی نیز تقدیر شد.

لازم به ذکر است استاندار حین بازدید از پروژه های آماده بهره برداری در جریان مشکلات شهروندان قرار گرفت و دستورات لازم جهت رسیدگی به مشکلات را صادر کرد.

کد مطلب 1690166

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