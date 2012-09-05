دیدار هیئت آمریکایی با نوری المالکی/ هشدار درباره عواقب ادامه بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، نوری المالکی نخست وزیر عراق در دیدار هیئتی از کنگره آمریکا با وی درباره خطرات اوضاع کنونی منطقه هشدار داد.



مالکی که امروز هیئتی از کنگره آمریکا را در بغداد به حضور پذیرفته بود، تاکید کرد ماهیت روابط میان آمریکا و عراق مستلزم هماهنگی و رایزنی بیشتر است.



بر اساس بیانیه صادره از دفتر نخست وزیری عراق، وی خطاب به اعضای کنگره آمریکا شامل سناتور جان مک کین، جوزف لیبرمن و لیندزی گراهام گفت اوضاع کنونی منطقه خطرناک است.



وی افزود : عراق سیاست عدم دخالت در امور داخلی دیگران و دراز کردن دست دوستی و روابط باز با کشورهایی که به حاکیمت ما احترام گذاشته و در امور داخلی مان دخالت نکنند، در پیش گرفته است.



مالکی بر ضرورت گرایش به سمت راهکارهای مسالمت آمیز مبتنی بر نفی خشونت، کشتار و تخریب از سوی هر کس که می خواهد باشد و ضرورت افزایش تلاش جامعه بین المللی به منظور نزدیکی و همسویی و جلوگیری از شکاف و اختلاف درباره برخی مسائل منطقه به ویژه بحران سوریه تاکید کرد.



مالکی گفت : ما به تفاهم میان همپیمانان نظام و همپیمانان مخالفان سوری به منظور دستیابی به راه حلهای مسالمت آمیز داریم تا بتوان سوریه را از مصایب و فجایع بیشتر دور کرد.



وی افزود : عراق، طرح مشخصی را درباره سوریه ارائه کرد و تمام امکانات خود را برای موفقیت هرگونه تلاشی که سوریه را از وضعیت کنونی نجات دهد، به کار می گیرد.



از سوی دیگر، اعضای کنگره آمریکا نیز بر ضرورت ادامه ارتباط و رایزنی میان آمریکا و عراق درباره مسائل مختلف و چالشهای پیش روی منطقه تاکید و آمادگی خود را برای تقویت این روابط اعلام کردند.