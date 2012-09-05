پروژه های نیمه تمام تا پایان کار دولت تکمیل خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های این شهرستان اظهار داشت: بنابر سیاست های کلی دولت اهتمام مسئولان بر این است که در سال پایانی خدمت دولت بیشتر توان و تلاش مسئولان در تکمیل پروژه های نیمه تمام و کلنگ خورده قرار گیرد.

وی عنوان کرد: در این راستا شهرستان شهریار نیز با افتتاح بیش از 50 پروژه در یک روز نشان از شتاب و سرعت مطلوب تکمیل پروژه ها دارد.

این مسئول گفت: پروژه های مذکور که شامل فرهنگسرا، بوستان، مرکز بهداشتی و درمانی، آتش نشانی و.. است با اعتباری بالغ بر 450 میلیارد ریال احداث شده است.

بهره برداری از 5 مدرسه در جهت افزایش سرانه آموزشی

جوهری افزود: در حوزه مدرسه سازی نیز در حدود 5 مدرسه آماده افتتاح و بهره برداری است که جهت افزایش سرانه آموزشی و ارتقاء سطح رفاه شهروندان در دسترس آنان قرار خواهد گرفت.

بیمارستان امام خمینی(ره) یکی از پروژه های طرح مهر ماندگار

فرماندار شهریار بیان کرد: احداث فاز اول بیمارستان امام خمینی نیز چنانچه مورد تصویب دولت قرار گیرد، به عنوان یکی از پروژه‌های طرح مهر ماندگار در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این مسئول ادامه داد: فاز اول بیمارستان امام خمینی با 110 تخت خواب نیازمند 150 میلیارد ریال اعتبار است که تاکنون با اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت، اقدامات اولیه برای احداث و بهره برداری از آن انجام شده است.