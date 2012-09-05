17 پروژه عمرانی شهرداری اردبیل بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر چهارشنبه برگزار شد، پروژه هایی نظیر پارک محلی، احداث خیابان، اجرای کانال کشی، اصلاح تقاطع، اجرای روکش آسفالت، بهسازی معابر، زیباسازی شهری و ... افتتاح شد.

شهردار اردبیل در این مراسم با بیان اینکه طی 6 ماه گذشته 72 پروژه بزرگ و 200 پروژه کوچک در اردبیل اجرا شده است، گفت: برای تکمیل این پروژه ها 550 میلیارد ریال هزینه تخصیص یافته است.

صدیف بدری شاخصه اصلی این پروژه ها را اجرای 6 ماهه آنها عنوان کرد و افزود: این تعداد پروژه از ابتدای سال جاری آغاز و طی 6 ماه کاری به ثمر نشسته است.

58 پروژه شهری تا هفته دفاع مقدس افتتاح می شود

وی با بیان اینکه فقط از هفته دولت تا هفته دفاع مقدس و طی 5 ماه 58 پروژه با اعتبار 466 میلیارد ریال افتتاح می شود، اضافه کرد : شورا و شهرداری اردبیل با برنامه ریزی برای سال جاری در تمام مناطق مختلف مرکز استان برنامه افتتاحیه اجرا خواهد کرد.

شهردار اردبیل فاز بعدی افتتاح پروژه های عمران شهری مناطق مختلف شهرداری اردبیل را دهه فجر امسال عنوان کرد و متذکر شد: بیشتر فعالیتهای شهرداری اردبیل طی سال جاری در مناطق محروم و حاشیه شهر متمرکز شده است.

وی با اشاره به حجم پروژه های افتتاحی در سطح شهر اردبیل طی 5 ماه گذشته و به ویژه در شهریور ماه تصریح کرد : به همین منظور شهرداری 5 هفته افتتاح پشت سر هم را در مناطق 4 گانه شهرداری اردبیل در نظر گرفته است.

معاون عمرانی استانداری اردبیل نیز در این مراسم تحول ایجاد شده در عمران شهری اردبیل را همدلی و یک دستی شورا و شهرداری عنوان کرد و ادامه داد: امروز شاهد یکپارچگی سیستم مدیریت شهری اردبیل از جمله شهرداری و شورا هستیم و این سیستم هم اکنون فعالیت های هماهنگی را به اجرا گذاشته است.

ایرج بیگدلو با اشاره به مصوبه های اجرایی کارشناسی و قابل قبول شورا به شهرداری بیان داشت برنامه ریزی برای مدیریت و عمران شهرداری اردبیل در حال حاضر استخوان دار و کارشناسی است و اگر غیر از این بود شهردار اردبیل نمی توانست موفق عمل کند.

وی یاد آور شد: البته برنامه کارشناسی و فنی و مطالعه شده نیز در صورت عدم توانمندی شهردار اردبیل و سایر مناطق شهری نمی توانست موفق باشد و این همان مدیریت هماهنگ سیستم شهری است.

معاون استاندار اردبیل با اشاره به پروژه های افتتاحی امروز افزود : از مجموع 58 پروژه آماده افتتاح طی هفته دولت تا هفته دفاع مقدس 17 پروژه در منطقه 3 واقع شده که 28 درصد تعداد و 30 درصد اعتبار را به خود اختصاص داده که این نشان از توجه به مناطق حاشیه ای شهر است.

دولت مصمم به اجرای قانون مدیریت واحد شهری است

وی همچنین با تاکید بر اجرای قانون مدیریت واحد شهری تصریح کرد: 100 درصد مجموعه دولت و استان برای تحقق این مهم مصمم بوده چنانچه در سال گذشته 32 ماده قانون در ضرورت مدیریت واحد شهری تدوین شده بود که با ارسال به استانداری های سطح کشور به منظور مطالعات دقیق آن در آینده ای نزدیک برای تصویب به مجلس خواهد رفت.

بیگدلو واگذاری راهنمایی و رانندگی به شهرداری ها را از جمله این ماده قانون برشمرد و یادآور شد: تمام قوانین اتخاذ شده در این راستا به نفع مدیریت شهری بود.

معاون عمرانی استانداری اردبیل تاکید کرد با اجرای قانون مدیریت واحد شهری، شوراها دیگر شورای شهرداری نخواهند بود بلکه به معنای تمام شورای شهر محسوب خواهند شد.

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عکس: وحید مقدم