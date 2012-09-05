فعالیت 102 هزار ورزشکار سازمان یافته در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث پور ایراندوست چهارشنبه شب در دیدار معاون وزیر ورزش و جوانان با روسا، نایبان رئیس و دبیران هیئت های ورزشی استان افزود: همچنین در استان 674 باشگاه خصوصی در استان فعالیت می کنند که از این تعداد 172 مورد ویژه بانوان و 306 مورد مخصوص آقایان است.

وی با اشاره به فعالیت 48 هیئت ورزشی فعال در استان اظهارداشت: 526 هیئت ورزشی نیز در شهرستانهای آذربایجان غربی به فعالیت مشغول هستند.

معاون ورزشی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی با اشاره به جهش ورزشکاران استان در حوزه قهرمانی در سال جاری افزود: حضور ورزشکاران استان در رده های نخست در ورزش شمشیربازی، هاکی، وزنه برداری و دوومیدانی در رقابت های قاره ای و بین المللی نشان از توسعه ورزشکاران استان در رشته های مختلف دارد.

پورایراندوست گفت: در پنج ماهه امسال، 161 نفر از این استان به مسابقات جهانی، بین المللی و جهانی و همچنین مسابقات المپیک اعزام و جایگاه های قابل قبولی را به دست آورده اند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی نیز در این نشست با قدردانی از مدیریت ارشد استان به خاطر حمایت بی دریغ از بخش ورزش استان افزود: توفیقات صورت گرفته در حوزه ایجاد سالن و میزبانی رشته های مختلف ورزشی در سطح قاره ای و بین المللی نتیجه همکاری و مساعدت تمامی مسوولین به ویژه استاندار آذربایجان غربی است.

علی ملااحمدی با اشاره به برگزاری بزرگترین مسابقات ورزشی تاریخ استان در ماه آینده در ارومیه گفت: مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا از ششم مهر ماه سال جاری در دو سالن زیبا و استاندارد این شهرستان برگزار می شود که تمامی مقدمات برای برگزاری این مسابقات بزرگ فراهم شده است.