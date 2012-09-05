به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتستان از بهره‌مندی 542 مددجو از طرح سوء تغذیه کمیته امداد دشتستان خبر داد و بیان داشت: با توجه به اهمیت تغذیه کودکان زیر شش سال در سال گذشته تعداد 542 نفر از کودکان زیر شش سال از سهمیه سوء تغذیه بهره‌مند شدند.مبلغ پرداخت شده در این سرفصل بیش از 880 میلیون ریال بوده که در پنج نوبت پرداخت شده است.

علی اکبر عدنانی خدمات درمانی در یک سال اخیر را دو هزار و 480 مورد خواند و اذعان داشت: بیش از دو میلیارد ریال در قالب بهداشت و بیمه در این شهرستان هزینه شده است. طرح سوء تغذیه با برنامه‌ریزی کمیته امداد و همکاری کارشناسان شبکه و مرکز بهداشت استان اجرا شده که با تعیین نوع اقلام غذایی شامل لبنیات، حبوبات و غلات نسبت به معرفی مددجویان معزز به عاملین فروش اقدام شده است.



فعالیت 150 هسته فرهنگی جوان در بوشهر

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: 150 کانون فرهنگی تبلیغی در حیطه مساجد، مدارس، دانشگاه‌ها و روستاهای پرجمعیت استان تشکیل شده که از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی برای فعال بودن و برنامه‌مند بودن سازماندهی، برنامه‌ریزی و حمایت مالی شده‌اند.

حجت‌الاسلام سیدنورالله موسوی‌نیا با اشاره به سازماندهی انجمن‌های اسلامی بازار در استان بوشهر افزود: به منظور ساماندهی بازار و پیاده کردن احکام کسب و کار در سال 90 بحث ساماندهی انجمن‌های اسلامی بازار در استان بسیار پیشرفت داشت، که این یکی از ماموریت‌های تبلیغات اسلامی است.



وی تصریح کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر با اعزام کارشناسانی به منظور برنامه‌ریزی و اجرای خواستگاه‌های دین در بازار به تشکیل 45 انجمن اسلامی بازار و کارخانجات در استان بوشهر کرده است.

صادرات بیش از 19 میلیون تن کالا از گمرک پارس جنوبی



مدیرکل گمرک پارس جنوبی از صادرات بیش از 19 میلیون تن کالا از گمرک پارس جنوبی به خارج از کشور خبر داد و افزود: طی یک‌سال اخیر بیش از 19 میلیون و 421 هزار و 614 تن کالا به ارزش بیش از 16 میلیارد دلار از این گمرک به خارج از کشور صادر شده است که عمده کالاهای صادر شده از این گمرک پلی‌اتیلن سبک و سنگین، میعانات گازی، گازهای پروپان، بوتان، بنزن و پارازایلین بوده که عمدتاً به کشورهای چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، اندونزی، هلند، ‌بلژیک، ‌اسپانیا، ترکیه، رومانی، ‌تایوان، ‌تایلند، ‌مالزی، ‌ویتنام و افغانستان صادر شده است.

احمد پورحیدر تصریح کرد: از این میزان کالای صادر شده 9 میلیون و 64 هزار و 183 تن مربوط به کالاهای غیرنفتی و 10 میلیون و 357 هزار و 431 تن را میعانات گازی تشکیل می‌دهند. طی یکسال گذشته 635 هزار و 917 تن کالا به ارزش دو میلیارد و 653 میلیون و 970 هزار و 497 دلار از طریق این گمرک وارد کشور شده است. این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 166 درصد و از حیث ارزش 49 درصد رشد را نشان می‌دهد.

حضور بازرسان بخش غذا و دامپزشکی اتحادیه اروپا در بوشهر



مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر از سفر بازرسان بخش غذا و دامپزشکی اتحادیه اروپا نیمه دوم امسال برای بررسی و بازدید از بخش‌های مختلف مرتبط با غذا و دامپزشکی به بوشهر خبر داد و افزود: شرکت‌های فرآوری محصولات دریایی متقاضی کد اتحادیه اروپا باید هرچه زودتر آمادگی خود را اعلام کرده تا بازرسی‌های لازم از این واحدها صورت گیرد.

مرتضی بحرانی تصریح کرد:‌ در همین راستا شرکت‌های فرآوری محصولات دریایی باید بازنگری نظامنامه‌ها، بررسی همه فرآیند‌های کار و تشکیل کارگروه‌های تخصصی داخلی را انجام داده و از افراد باتجربه که سابقه کار در بازرسی‌های دو دوره قبلی سفر اتحادیه اروپا به استان را داشته‌اند استفاده کنند.

ساختمان پنج پایگاه مقاومت بزودی در تنگستان ساخته می‌شود



مسئول مهندسی ناحیه مقاومت شهرستان تنگستان از آغازعملیات ساخت پنج پایگاه مقاومت خواهر و برادر این شهرستان خبر داد و گفت: برای ساخت این پایگاه‌های مقاومت اعتباری بالغ بر 750 میلیون ریال از طرف سپاه امام صادق (ع) تخصیص داده شده است که با جذب این اعتبار عملیات ساخت این پایگاه‌های مقاومت آغاز شده است با تلاش پیمانکاران طرف قرارداد ساختمان این پایگاه‌های مقاومت در سه ماهه سوم سال جاری به بهره‌برداری رسیده و بسیجیان از امکانات آن استفاده خواهند کرد.

عباس دادی با تاکید بر نیاز بسیجیان به فضای اداری گفت: تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا پروژه‌های در دست احداث درهفته بسیج افتتاح و به بهره‌برداری برسد البته از این تعداد یک یا دو سختمان خیلی زودتر از موعدمقرر آماده بهره براری خواهند شد. پس از اتمام این پروژه بسیجیان خواهر روستای گلکی، چاه پیر و عالی حسینی و همچنین برادران بسیجی روستای محمد طاهری تنگستان برخی از عزیزانی هستند که از فضای مناسب برای فعالیت‌های بسیج بهره مند خواهند شد.

ورود 441 نفر به دانشگاه فرهنگیان بوشهر



مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: دانشگاه فرهنگیان از خواسته‌های واقعی معلمان بوده که نیروی انسانی نخبه و برگزیده تربیت کند و در سال آینده 25 هزار نفر در کشور وارد این دانشگاه می‌شوند و در استان بوشهر 133 خواهر و 308 برادر گام در این مرکز علمی فرهنگی می‌گذارند و فرهنگیان می‌توانند تا مقطع دکترا در این دانشگاه ادامه تحصیل دهند.

خلیل رضایی با اشار هبه مزایای طرح سند بنیادین آموزش و پرورش ادامه داد: در سال تحصیلی جدید 570 کلاس پایه ششم با 14 هزار دانش‌آموز در استان تشکیل می‌شود که فعلا 500 کلاس آماده داریم و 73 کلاس در حال احداث است و علاوه بر آن 188 کلاس چند پایه ششم ابتدایی خواهیم داشت که مقدمات آن در استان فراهم شده و کتاب پایه دوم و ششم بین مدارس توزیع کرده‌ایم و معلمان این پایه آموزش لازم را دیده و آماده حضور در کلاس هستند.

کمک 100 میلیون ریالی مردم چغادک به زلزله زدگان آذربایجان شرقی



فرمانده حوزه مقاومت رمضان سپاه شهرستان بوشهر گفت: با همکاری مردم شهر چغادک و اصناف این شهر تا به حال توانسته‌ایم 100 میلیون ریال کمک غیر نقدی به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی داشته باشیم.

رضا اوژن افزود: این کمک‌ها شامل لباس گرم، مواد خوراکی، پتو، فرش، کفش و غیره است که این کمک ها در دو مرحله انجام شده که امید است هنوز ادامه داشته باشد و بالغ به 150 میلیون ریال کمک‌های غیر نقدی جمع آوری شود.

اعزام 30 روحانی به مدارس بخش سعدآباد



سرپرست نمایندگی تبلیغات اسلامی سعدآباد از اعزام بیش از 30 روحانی به مدارس این بخش برای اقامه نماز جماعت در سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: بیش از 30 مبلغ و مبلغه جهت اقامه نماز، تبیین احکام، پاسخ به شبهات دینی، نشر و ترویج فرهنگ و سیره اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در مناسبات مختلف مذهبی به مدارس اعزام می‌شوند.

حجت الاسلام عبدالکریم جمالی با اشاره به نقش سازنده نماز در رشد شخصیتی انسان،‌ گفت: نماز از بین عبادات دینی به عنوان بهترین یاد کننده خداوند و ستون دین توصیه شده و اندازه ثواب این فریضه اللهی به هنگام برپایی با جماعت، خارج از تصور انسان است. مدیران مدارس باید زمینه برپایی نماز جماعت و حضور گسترده دانش‌آموزان را فراهم کنند.

دستور استاندار بوشهر برای اشتغال معلول قطع نخاعی



استاندار بوشهر در بررسی مشکلات یکی از معلولین قطع نخاعی گفت : در استخدام کارکنان دستگاهای اجرایی باید 3 درصد حذب معلولین مد نظر باشد.

محمدحسین جهانبخش در این بازدید تاکید کرد اشتغال معلولین به‌ویژه قطع نخاعی باید در الویت قرار گیرد تا شاهد حل مشکلات این قشر باشیم.

وی در این بررسی دستورات لازم برای حل اشتغال این معلول قطع نخاعی صادر کرد.

