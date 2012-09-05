10 مسافر گرفتار در سیل خلخال نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بهمنی عصر چهارشنبه در مراسم بدرقه این مسافران اضافه کرد: در پی تماس مسافران گرفتار شده با مرکز فوریتهای پلیسی 110 در مناطق کوهستانی این شهرستان خواستار مساعدت پلیس در این ارتباط شده بودند.

وی تصریح کرد: این مسافران اظهار داشتند که از سه روز پیش به دلیل عدم آشنایی گم شده و خودروهایشان در میان گل و لای ناشی از بارش شدید باران متوقف شده و جیره غذایی و امکانات نیز به اتمام رسیده و در بدترین شرایط به سر می برند.

بهمنی با اشاره به اقدامات اولیه انجام شده بعد از این تماس افزود: اپراتور 110 پلیس موضوع را به ماموران پاسگاه انتظامی 'لنبر' و هلال احمر شهرستان گزارش داده بود و بلافاصله فرمانده پاسگاه به همراه چند نفر از نیروهای ورزیده برای نجات جان مسافران عازم محل شده اند.

وی با اشاره به تلاش پلیس برای نجات این مسافران اضافه کرد: تلاش چند ساعته نیروهای پلیس گرفتارشدگان را که 10 نفر بودند و به لحاظ بارش شدید باران و مه غلیظ در منطقه گم شده بودند و امکاناتشان نیز در این مدت به اتمام رسیده بود پیدا و پس از انتقال به یگان انتظامی و ارایه خدمات اولیه راهی محل سکونتشان کرد.

فرمانده نیروی انتظامی خلخال هویت مسافران گرفتارشده را از ساکنان استان البرز اعلام کرد و ادامه داد: مسافران به خاطر وجود شرایط بد جوی امکان تماس با جایی را نداشته اند اما بالاخره موفق به تماس با تلفن 110 پلیس شدند که با اقدام ماموران از این مخمصه نجات یافتند.

