  1. بین الملل
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۴۲

رسانه ها خبر دادند؛

جنایت جدید سلفیهای وهابی/گلوله باران وحشیانه روستاهای لاذقیه

جنایت جدید سلفیهای وهابی/گلوله باران وحشیانه روستاهای لاذقیه

گروههای سلفی تکفیری مسلح وابسته به محور ضد سوری در جنایتی غیرانسانی، مردم پنج روستای استان لاذقیه را به جرم حمایت از حاکمیت کشورشان و مخالفت با اقدامات تروریستی این گروهها به گلوله بستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عربی از جنایت جدید گروههای سلفی وهابی مسلح در سوریه خبر دادند، بر اساس گزارش الیوم السابع مصر، گروههای مسلح وابسته به محور ضد سوری در جنایتی غیرانسانی، مردم پنج روستای استان لاذقیه را به جرم مخالفت آنها با اقدامات تروریستی این گروهها به گلوله بستند.

این رسانه مصری نوشت گروههای مخالف سوری، پنج روستای علوی نشین را با خمپاره و توپخانه سنگین گلوله باران کردند.

بر اساس این گزارش، گردانهای وابسته به آنچه ارتش آزاد نامیده می شود، در حومه لاذقیه، پنج روستای علوی نشین را منطقه الحفه با خمپاره و توپخانه سنگین هدف قرار دادند.

این گروههای تروریستی در توجیه جنایت خود یعنی کشتار مردم بی دفاع این روستاها ادعا کرده اند مردم این روستاها از ارتش سوریه حمایت می کنند.

این گروههای تروریستی، به استفاده از تانک در گلوله باران مردم پنج روستا و وقوع تلفات بر اثر آن اعتراف کرده اند.

نکته جالب اینکه، این گروههای سلفی وهابی تروریستی مدعی شده اند در حال جنگ با هیچ طایفه ای نیستند و حملات آنها به این روستاها به سبب مشارکت مردم آنها در حملات علیه روستاهای سنی نشین صورت گرفته است.

کد مطلب 1690181

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    نظرات

    • سعید IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
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      این هم نتیجه همراهی کشورهای منطقه و جهان بانقشه های پلیدوتفرقه افکنانه وفتنه انگیز منافق اردوغان هست

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