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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۲۱:۳۷

هنرمند کره جنوبی:

تبلیغات رسانه ها از ایران غیرواقعی است

تبلیغات رسانه ها از ایران غیرواقعی است

گرگان - خبرگزاری مهر: هنرمند کره جنوبی در خصوص تفکرات و ذهنیت های خود در مورد ایران قبل از وارد شدن به کشورمان گفت: با تبلیغاتی که در رسانه ها می شود فکر می کردم ایران کشوری است که دائم در حال جنگ است اما الان می بینم که دقیقا نقطه مقابل هستند و انسان های بسیار مهربانی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جوی جو عصر چهارشنبه در حاشیه کارگراه بیداری اسلامی در نوزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی در گرگان، با اشاره به محور اصلی جشنواره گفت: جوانان نقطه آغازی برای بحث بیداری و انقلاب ها هستند.

چوی جو،که در رشته نقاشی از کشور کره جنوبی در این جشنواره حضور دارد، گفت: بیداری همیشه از جایی شروع می شود که جوانان نقطه آغاز آن هستند.

وی افزود: جوانان ریشه انقلاب ها هستند و طرحی که در این جشنواره ارائه می دهم نیز نقلاب جوانان را نشان می دهد.

این هنرمند اظهار داشت: در کره جنوبی نیز اینگونه جشنواره ها برگزار می شود و زمینه تبادل تجربیات هنری را فراهم می کند.

وی خاطرنشان کرد: با حضور در این جشنواره ها اگر از هر هنرمند یک نکته مثبت یاد بگیریم، مجموعه از آموخته ها می شود.

آشنایی با فرهنگها ثمره جشنواره هاست

هنرمند سوریه ای شرکت کننده در نوزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی نیز گفت: با حضور در این جشنواره، ایده های جدیدی را کسب کرده ایم و با فرهنگهای مختلفی آشنا شدیم.

رشا دیب گفت: سالانه دو سمپوزیوم با حضور هنرمندان دو کشور سوریه و ترکیه برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره طی سال یکبار در سوریه و یکبار در ترکیه برگزار می شود اما هنوز در سطح جشنواره بین المللی تجسمی گلستان نیست.

وی اظهار داشت: برای اولین باری است که به این جشنواره راه پیدا کرده ام، با این حال این تجربه کوچک باعث شده تا در سال های آینده نیز برای شرکت در این رقابت برنامه ریزی کنم.

این هنرمند سوریه ای ادامه داد: حضور در این جشنواره ها تجربه ای است که با مردم و فرهنگ های مختلف آنان آشنا می شویم.

کد مطلب 1690182

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