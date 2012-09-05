تعاونگران برتر البرز تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از تعاونگران استان البرز به مناسبت هفته تعاون با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیرکل اتاق تعاون وزارتخانه، استاندار البرز، نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز و تنی چند از مسئولان استان بعد از ظهر چهارشنبه در مرکز تربیت مربی کشور در کرج برگزار شد.



معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با اشاره به اینکه در آموزه های دینی بر مشارکت مردم در بخش های مختلف اقتصادی تاکید بسیار شده، گفت: بر این مبنا باید زمینه مشارکت گسترده و بیش از پیش مردم در امور اقتصادی را از طریق تقویت و حمایت از تعاونی ها فراهم کنیم.



وی افزود: پیشینه شرکتهای تعاونی در ایران به سال 1314 در گرمسار می رسد و اکنون نیز تعداد فراوانی تعاونی در نقاط مختلف کشور فعالیت می کنند.

واگذاری امور به تعاونهای بدون مقاومت بخش دولتی انجام می شود



وی ادامه داد: ریشه برخی اظهارنظرها در رسانه ها در مورد مقاومت بخش دولتی برای واگذاری امور به بخش تعاون، مربوط به اوایل شکل گیری وزاتخانه بود و اکنون اوضاع مانند گذشته نیست.



عباسی با اذعان بر اینکه امروز مقاومتهای اولیه در واگذاری برخی امور به بخشهای تعاونی رفع شده، گفت: مزیت تعاون، پایداری و مردمی بودن آن است. چنانچه مردم به میزان اثرگذاری خود در اقتصاد پی ببرند و این امر نیز با مدیریت همراه باشد، به بهره وری خواهد انجامید.



در این آیین که جمع بزرگی از تعاونگران استان حضور داشتند، از 15 تعاونگر برتر، با لوح یادبود تجلیل شد.