بیش از 2 هزار مسافر در دامغان اسکان یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی امانی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد اسکان مسافرین تابستانی مدیریت آموزش و پرورش دامغان با اشاره به اسکان به بیش از 2 هزار مسافر در دور دوم سفرهای تابستانی در دامغان و افزود: کلاس های مدارس برای اقامت و اسکان مسافران تابستانی باید افزایش پیدا کند.

وی اضافه کرد: با توجه به افزایش مسافرت های تابستانی در دور سوم این سفر ها که به زودی آغاز می شود و از سویی با توجه به فرا رسیدن روزهای پایانی تابستان باید مکان های اقامت و اسکان مسافران افزایش یابد.

رئیس ستاد اسکان مسافران مدیریت آموزش و پرورش دامغان یادآور شد: به منظور خدمات رسانی مطلوب به فرهنگیان و دیگر مسافران بیش از 620 کلاس درس در 10 آموزشگاه شهری از سوی ستاد اسکان مسافرین تابستانی مدیریت آموزش و پرورش دامغان اختصاص پیدا کرد که همه روزه از ساعت 17 عصر این آموزشگاه ها آماده پذیرش مسافرین تابستانی است.

وی همچنین در پایان، از اختصاص 10 سوئیت رفاهی در مرکز رفاهی فرهنگیان و اردوگاه شهید صدوقی چشمه علی دامغان برای پذیرایی و اسکان مسافران تابستانی در دور سوم سفر های تابستانی از سوی ستاد اسکان مدیریت آموزش و پرورش دامغان خبر داد.