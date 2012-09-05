خبر توهین اردوغان به ایران در سایت تویتر بی اساس از آب درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه جمهوری اسلامی ایران در شماره امروز چهارشنبه در ستون جهت اطلاع خود مدعی شده است که رجب طیب اردوغان، در مطلبی در صفحه شخصی خود در سایت تویتر نوشته است که رئیس جمهور مصر با اظهاراتش در تهران، سیلی محکمی به ایران زده است.

روزنامه جمهوری اسلامی در این مطلب آورده است: "نخست‌وزیر ترکیه هم از برگزاری موفق اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران عصبانی است. رجب طیب اردوغان، در مطلبی در صفحه شخصی خود در سایت تویتر به تمجید از سخنان محمد مرسی که در اجلاس تهران خواستار اتحاد مخالفان دولت سوریه برای براندازی این دولت شد، نوشت: محمد مرسی با اظهاراتش در تهران، سیلی محکمی به ایران زد! این بی‌سابقه‌ترین سیلی یک رئیس‌جمهور مسلمان عرب به صورت ایران بود که پس از سقوط امپراطوری عثمانی بر صورت ایران زده شده است! "

این درحالی است که مشاهده صفحه توئیتر نخست وزیر ترکیه بیانگر این مطلب است که اردوغان از تاریخ 29 آگوست مطابق با چهارشنبه هشت شهریور ماه یعنی یک روز قبل از آغاز اجلاس سران جنبش عدم تعهد و سفر مرسی به ایران که پیامی را به مناسبت روز ملی کشورش بر روی صفحه خود قرار داده تا امروز چهارشنبه 15 شهریور مطابق با 5 سپتامیر هیچ مطلبی در صفحه شخصی خود در سایت توئیتر قرار نداده است.

انتشار چنین اخبار مشکوکی که با بررسی های ابتدایی و ساده در شبکه اینترنت جعلی بودن آنها آشکار می شود از رسانه های باسابقه کشور انتظار نمی رود.